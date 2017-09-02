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رئيس الوزراء بين كبار ضيوف الحج المُكرمين من ملك السعودية

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رئيس الوزراء بين كبار ضيوف الحج المُكرمين من ملك السعودية رئيس الوزراء بين كبار ضيوف الحج المُكرمين من ملك السعودية

التحرير

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شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم، السبت، حفل تكريم كبار ضيوف الحج وضيوف الجهات الحكومية، ورؤساء الوفود ومكاتب شئون الحجاج الذين أدوا فريضة الحج هذا العام.

في بداية الحفل، صافح خادم الحرمين الشريفين الرئيس عمر حسن البشير، رئيس جمهورية السودان، والرئيس آداما بارو، رئيس جمهورية جامبيا، والرئيس عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر المتحدة، ونائب الرئيس اليمني الفريق أول علي محسن الأحمر، ورئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل، ومفتي جمهورية العربية الدكتور شوقي علام، وصاحب السمو الملكي الأمير حمزة بن الحسين، ورئيس مجلس النواب العراقي الدكتور سليم الجبوري، ورئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطروانة، ورئيس مجلس الشيوخ النيجيري الدكتور بوكلا ساراكي، ورئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في النيجر أوسيني تيني، ونائب رئيس وزراء جمهورية موريشيوس شوكت سودهن.

وقال الملك سلمان إن المملكة العربية في تطوير مستمر ودائم لمنظومة الحج، لكي تكون منظومة متكاملة، ومن أجل المزيد من التيسير للحجاج، وضمان سلامة الحرمين، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية لا تدخر الجهود في خدمة الحجاج والتيسير لهم منذ تأسيسها وحتى الآن.

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وتابع خادم الحرمين الشريفين، أن المملكة العربية السعودية بالتعاون مع أشقائها وأصدقائها قد نجحت في مقاومة الإرهابيين ومنعهم من المساس بالحرمين الشريفين، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية تسعى لكل جهد لتحقيق وحدة الصف في العالم الإسلامي والعالم أجمع.

وقال ملك السعودية: "أذرع الإرهاب سعت للنيل من مقدساتنا ولم تراع الحرمات"، موضحا أن بلاده تسعى إلى التطوير المستمر لمنظومة الحج للتيسير على ضيوف الرحمن، مشددا على أن المملكة حققت نجاحات كبيرة فى الانتصار على الإرهاب وتجفيف منابعه، قائلاً "إن الله تعالى شرف هذه البلاد بخدمة الحرمين الشريفين".

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