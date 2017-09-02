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صرف 469 مليون جنيه لأصحاب المعاشات في يومين

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صرف 469 مليون جنيه لأصحاب المعاشات في يومين صرف 469 مليون جنيه لأصحاب المعاشات في يومين

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قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم صرف 411858 حالة صرف من الماكينات الآلية، بدءًا من مساء الخميس (ليلة العيد) وحتى الساعة الـ12 من منتصف، اليوم السبت، بإجمالي 469259751 جنيها.

وأوضحت والي أن عمليات صرف المعاشات الآلية مستمرة وتتم بدون عوائق من الماكينات الخاصة بمنظومة المعاشات ومن ماكينات الصرف الخاصة بمجموعة بنوك وماكينات صرف البريد.

وأشارت الوزيرة، في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن غرفة عمليات من صندوقي التأمينات -الحكومي والعام والخاص- منعقدة طوال أيام عيد الأضحى لمتابعة الموقف على مدى اليوم، وتقوم في حالة وجود عطل بماكينات الصرف بالإبلاغ والمتابعة حتى إصلاحه أولا بأول بالتواصل مع شركة إي فاينانس، كما أن شركة أمانكو تقوم بتغذية الماكينات بالنقدية كلما استدعى الأمر ذلك طوال أيام العيد.

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ولفتت الوزيرة إلى أن الخط الساخن لتلقي شكاوي خاصة بماكينات الصراف الآلي "ATM" يعمل خلال إجازة عيد الأضحى ويتلقى استفسارات أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف من خلال أرقام "كول سنتر"وهي: 19680 و19683.

جدير بالذكر أن من يحمل بطاقة صرف المعاشات الآلية يبلغ عددهم 6 ملايين مواطن يمثلون نحو 79% من إجمالي أصحاب المعاشات، الذين يتجاوز عددهم 9 ملايين صاحب معاش ومستحق.

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