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بالصور.. حملات لتطهير حمامات السباحة وفحص مياه الشرب بالدقهلية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. حملات لتطهير حمامات السباحة وفحص مياه الشرب بالدقهلية

03:00 م السبت 02 سبتمبر 2017

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محافظ الإسكندرية يعلن زيادة معدلات رفع القمامة بالشوارع خلال العيد (صور)

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محافظ الإسكندرية يعلن زيادة معدلات رفع القمامة بالشوارع خلال العيد

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، شن حملات مكثفة من قبل مراقبي صحة البيئة على جميع الوحدات والإدارات الصحية على مستوى المحافظة، ثاني أيام العيد والمرور على 24 سلخانة لمتابعة استيفاء الاشتراطات الصحية وحالة النظافة العامة ومصادر المياه والصرف، والتأكد من تطهير حمامات السباحة بالأندية والحدائق والمتنزهات.

وقال وكيل وزارة الصحة، في تصريحات صحفية، إن الحملات الميدانية لمراقبي الصحة قامت بالمرور على حمامات السباحة المتواجدة بالأندية بمدينة المنصورة والمراكز المختلفة وشواطئ مدينة جمصة، ودورات المياه العمومية، ضمن الإجراءات الوقائية حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف مكي، أن الحملة قامت بالمرور على النوادي والمتنزهات بالمنصورة، وطلخا، ودكرنس، وبني عبيد، وأجا، والسنبلاوين، ونبروه، وميت غمر، وجمصة، وتم سحب عينات مياه لتحليلها والتأكد من سلامتها بالإضافة إلى محطات المياة منها مرفق مياه قرية شها وسحب 4 عينات مياه من الشبكة والمرور على خزانات مياه الشرب بشربين وتطهيرها من قبل شركة مياة الشرب، وسحب عينات مياه من المآخذ وقياس الكلور المتبقي والمرور على محطة الصرف الصحي قرية منية سمنود، بمركز أجا، ومحطة مياه ميت دمسيس وسحب 2 عينة مياه بالاشتراك مع شركة مياة الشرب وجهاز الرصد البيئي.

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