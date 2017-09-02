بالصور.. مصراوي يرصد أجواء الاحتفال بالعيد في حديقة الأزهر

تصوير- علاء أحمد:

استغل عدد من الأطفال تدفق المياه من نافورة حديقة الأزهر الموجودة عند باب الدخول بالحديقة، وقاموا باللهو في المياه، للوقاية من أشعة الشمس، وهربًا من حرارة الجو.

ورصدت عدسة مصراوي، مظاهر البهجة والاحتفال بعيد الأضحى بالحديقة من خلال الصور التالية​.