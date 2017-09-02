"التضامن": عودة أولى أفواج الحجاج للأراضي المصرية الأربعاء المقبل

كتبت - هاجر حسني:

أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، السبت، البدء في تفويج الحجاج لزيارة المدينة المنورة، اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 5 سبتمبر، موضحة أنه من المقرر بدء عودة أفواج الحجاج للأراضي المصرية اعتباراً من يوم الأربعاء القادم الموافق 6 سبتمبر.

من جهته، أعلن أيمن عبد الموجود، مدير مؤسسة الحج والعمرة ورئيس بعثة حج التضامن، أن عدد الوفيات بين حجاج الجمعيات ارتفع إلى اثنين حتى الآن، حيث توفيت الحاجة مديحة عبد العليم من محافظة الدقهلية في منى، موضحًا أنه قد تم نقل الحالات المرضية وكبار السن بناءًا على رغبتهم من مزدلفة إلى مقر إقامتهم في فنادق مكة بمعرفة بعثة وزارة التضامن و بتوفير وسائل نقل لهم.

ولفت إلى أن عدد المرضى في المستشفيات بلغ 8 حالات يتلقون العلاج.

وأشار عبد الموجود إلى أنه يتم اليوم بعد منتصف الليل نقل الحجاج المتعجلين من منى إلى فنادق الإقامة بمكة، وذلك يوم الأحد على مدار اليوم بالتنسيق مع مكاتب الطوافة، ووفقًا للنسبة المحددة من قبل الجانب السعودي بواقع 50%من إجمالي عدد الحجاج وهم الحجاج المتعجلون والنصف الآخر غير متعجلين.

وأشار عبد الموجود إلى أن البعثة تقوم بمتابعة دائمة لأحوال الحجاج في مشعر منى حتى عودتهم لمكة.

​