الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 35 حالة

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين بالأراضي السعودية إلى 35 حالة.

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس بعثة الحج الطبية، إلى زيادة الوفيات خلال يومي عرفة وأول أيام العيد نتيجة للإجهاد والمشقة وكبر السن، لافتاً الى أن أعمارهم تراوحت مابين ال60 و ال 85 عاماً، مشيراً إلى التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.

وأكد "الأنصاري" في بيان اليوم، عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى الان.​