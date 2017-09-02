فتح تندد بمنح إسرائيل مستوطنيها في الخليل سلطة لإدارة شؤونهم

رام الله - (د ب أ):

نددت حركة "فتح"، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، بمنح إسرائيل المستوطنين الإسرائيليين في الخليل جنوب الضفة الغربية سلطة إدارة شؤونهم.

وقال الناطق باسم الحركة عضو المجلس الثوري، أسامة القواسمي، في بيان صحفي ،إن القرار الإسرائيلي " خطير جد ويمثل نسف لكل الاتفاقيات الدولية الموقعة وتطبيقا عمليا لنظام عنصري".

وأضاف القواسمي أن القرار "محاولة لترسيخ فصل قلب مدينة الخليل وبلدتها القديمة، ومحاولة لتنفيذ مخطط التهويد للبلدة القديمة برمتها".

وطالب القواسمي بالتحرك الفوري والعاجل على المستويات الرسمية والشعبية والقانونية والدبلوماسية لوقف هذا الاجراء "الذي ينذر بكارثة حقيقية ستقع على مدينة الخليل وسكانها وتاريخها".

كما طالب الناطق باسم فتح المجتمع الدولي بـ"ضرورة التحرك الفوري لمنع هذه الاجراءات العنصرية والمدمرة والمنافية للقوانين الدولية والاتفاقيات الموقعة".

وكانت السلطات الإسرائيلية منحت الجيب الاستيطاني في وسط الخليل،الذي يقيم فيه نحو 800 مستوطن إلى جانب 250 ألف فلسطيني، سلطة إدارة شؤونه البلدية.

وقال الجيش، في بيان في هذا الشأن، إنه وقع أمرا بتعزيز سلطات المستوطنين ، الذين كانوا يسيرون شؤونهم اليومية عبر مجلس يمثل إدارة محلية، ولم تكن له صفة قانونية.

وذكر الجيش أنه " بموجب هذا الأمر سيتم تشكيل مجلس يمثل سكان الحي اليهودي الاستيطاني في الخليل، ويوفر خدمات بلدية لهم في مجالات مختلفة".