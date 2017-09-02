بالصور.. مدير أمن الجيزة يفاجئ الخدمات بحديقة الحيوان وميداني الجلاء ومصطفى محمود

كتب - محمد شعبان:

أجرى اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، اليوم السبت، جولة مفاجئة بعدد من المناطق والمتنزهات والمراسي النيلية والحدائق التي يرتادها المواطنين خلال أيام العيد.

شملت الجولة تفقد الخدمات الأمنية بمحيط حديقة الحيوان، وميادين النهضة والجلاء ومصطفى محمود، اطمأن خلالها "العراقي" على تطبيق الخطط الأمنية لحفظ الأمن وتهيئة الأجواء المناسبة لاستمتاع المواطنين، وحمايتهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

كما حرص مدير أمن الجيزة على التأكد من انتشار الخدمات والأقوال الأمنية والارتكازات تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وخبراء المفرقعات بقيادة اللواء هاني سعيد، مدير الحماية المدنية بالجيزة، والعميد إبراهيم حسين، وخدمات الشرطة النسائية من قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بقيادة العميد عبير.

وشدد اللواء هشام العراقي، على قيادات الأمن بقيادة اللواء مصطفى عصام، حكمدار الجيزة، بنشر خدمات الشرطة السرية؛ لضبط الخارجين على القانون، وكل ما قد يخل بالأمن العام.

كما تفقد مدير أمن الجيزة، يرافقه اللواء طارق حجاج، مدير مرور الجيزة، المحاور المرورية والميادين الرئيسية؛ للوقوف على مدى قيام الخدمات المرورية بدورها في تسيير حركة المرور، والتغلب على كافة المعوقات المرورية، مشددا على نشر الخدمات المرورية بكافة المحاور خاصةً في أوقات الذروة، والعمل على القضاء على ظاهرة المواقف العشوائية لما قد تسببه من تكدسات مرورية.