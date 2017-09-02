شخصيتك من سيارتك.. 5 أمور تساعد الميكانيكي في الحكم عليك

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

العناية بالسيارة أهم وسيلة قادرة على إبقائها بصورة وأداء جيدين لفترات طويلة، والضمان الوحيد لتجنب الأعطال المفاجئة وتوقف السيارة عن العمل بشكل تام، خاصة أن العديد من الإصدارات باتت تتمتع بأنظمة ميكانيكية وكهربائية معقدة.

ولعل العناية بالسيارة أهم عوامل الحكم على شخصية مالكها، فالميكانيكي بإمكانه الإطلاع على بعض الجوانب الشخصية والسمات الخاصة بمالك السيارة من خلال الحالة التي تتواجد عليها ومدى اعتنائه بها، وفي هذا السياق نستعرض أهم العوامل التي يمكن للفني "الميكانيكي" الحكم عليك من خلالها في سيارتك.

تغيير الزيت

يعد تغيير الزيت أهم عوامل إبقاء المحرك في صورته الجيدة، وعند ملاحظة الميكانيكي عدم تغييره لفترات طويلة يمكن أن يعتبر ذلك تقصيرًا أو إهمالًا من جانب مالك السيارة، وهو الأمر الذي يمنحه انطباعًا مباشرًا عن شخصيته.

الدور

عند انتظارك في دورك لتصليح السيارة لدى الميكانيكي، فإن ذلك أي محاولة منك لتخطي الدور والنظام الذي يتبعه في صيانة سيارتك، يمكن أن يعطيه صورة غير طيبة عن سماتك الشخصية، وغالبًا ما يمكن أن يصف هذا التصرف منك بالأنانية وعدم احترام الآخرين.

نظافة السيارة

شاهد أيضا

نظافة الصالون الداخلي للسيارة، يمكن أيضًا أن يكون دافع لحصول الميكانيكي على انطباع سيء عن شخصية مالك السيارة، ويدفعه للاعتقاد بأن الإهمال في النظافة الشخصية هي سمة متأصلة فيه.

تكرار الحوادث

قد يعطيه هذا الأمر انطباعين مختلفين، الأول هو أنه يرى في شخصية مالك السيارة جانب جيد وهو الرغبة في أن تكون سيارته بحالة جيدة على الدوام، أما الانطباع الثاني فقد يكون التشكيك في قدرتك ومهارتك بقيادة السيارة من الأساس.

تقديم النصائح

يجب تجنب إعطاء نصائح مباشرة للميكانيكي حول تنظيم عمله أو الجوانب الفنية الخاصة بذلك، فهذا الأمر يمنحه انطباع بالتطفل، لاسيما وإن افتقدت النصيحة إلى سند الخبرة الفنية اللازمة لذلك.