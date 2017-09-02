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البابا فرانسيس: ترددت على عيادة محللة نفسية يهودية ...لهذا السبب

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مصراوي Masrawy

البابا فرانسيس: ترددت على عيادة محللة نفسية يهودية ...لهذا السبب

03:06 م السبت 02 سبتمبر 2017

البابا فرانسيس: ترددت على عيادة محللة نفسية يهودية ...لهذا السبب

البابا فرانسيس

 كتبت-نرمين الجلاد:

كشف كتاب جديد عن البابا فرانسيس "بابا الفاتيكان"، أنه كان يجري لقاءات أسبوعية مع طبيبة نفسية يهودية بهدف الوصول الى الوضوح الذاتي والصفاء، كما جاء في وكالة "رويترز".

وقال البابا فرانسيس وفقا لسلسلة مقابلات مع عالم الاجتماع الفرنسي "دومينيك فولتون"، التي نشرتها صحيفة لوفيجارو، إنه كان يتردد على محللة نفسية يهودية مرة في الأسبوع لمدة 6 أشهر خلال السبعينات ووجد أن هذه التجربة كانت مفيدة، مضيفا أنه كان يبلغ من العمر آنذاك 42 سنة.

وقال البابا إنها اتصلت به عندما كان على شفا الموت "ليس لأسباب دينية لأنها كانت يهودية وإنما من أجل حوار روحاً"، وانتقد القساوسة الصارمين الذي يخشون التواصل، وأضاف "هذا نوع من التعصب، عندما أواجه شخصا جامدا خاصة إذا كان صغيرا أقول لنفسي إنه مريض. وفي الواقع يبحث عن الأمان".

ومن المقرر أن تصدر دار النشر الكتاب بعنوان "البابا فرنسيس: لقاءات مع دومينيك فولتون، سياسة واجتماع"في 6 سبتمبر الجاري.

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مصراوي Masrawy

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