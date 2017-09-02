الخارجية الروسية: تفتيش مقراتنا الدبلوماسية في أمريكا "عملية عدائية"

القاهرة - (مصراوي):

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، إن موسكو تحتفظ بحق اتخاذ تدابير ردًا على تفتيش المرافق الدبلوماسية الروسية في أمريكا، مؤكدة أن التفتيش المقرر للمباني الدبلوماسية الروسية عملية عدائية غير مسبوقة.

وأوضحت الوزارة الروسية، في بيان لها، أن على الولايات المتحدة أن تكف عن انتهاك القانون الدولي والتطاول على حرمة المرافق الدبلوماسية الروسية، قائلة: "التفتيش غير القانوني للمباني الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة قد يستخدم من قبل الأجهزة الخاصة الأمريكية بهدف تدبير استفزازات".

وجاء في البيان، أنه "على السلطات الأمريكية أن تكف عن انتهاكاتها الفظة للقانون الدولي وتتراجع عن التطاول على حرمة المرافق الدبلوماسية الروسية. في حال عكس ذلك، نحتفظ بحق اتخاذ تدابير ردا على ذلك وبناء على مبدأ الرد بالمثل".

وأضافت أنها تعتبر "التفتيش غير القانوني للمباني الدبلوماسية الروسية، المخطط له في غياب مسؤولين روس، والتهديد بكسر الأبواب، خطوة عدائية غير مسبوقة، قد تستخدمها الأجهزة الخاصة الأمريكية لتدبير استفزازات معادية لروسيا".