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الملك سلمان يستقبل شريف إسماعيل وشوقي علام في الحفل السنوي للشخصيات الإسلامية

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مصراوي Masrawy

الملك سلمان يستقبل شريف إسماعيل وشوقي علام في الحفل السنوي للشخصيات الإسلامية

02:36 م السبت 02 سبتمبر 2017

الملك سلمان يستقبل شريف إسماعيل وشوقي علام في الحفل السنوي للشخصيات الإسلامية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل

الرياض- أ ش أ:

أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الديوان الملكي بقصر منى اليوم، السبت، حفل الاستقبال السنوي لأصحاب الفخامة والدولة، وكبار الشخصيات الإسلامية، وضيوف الجهات الحكومية، ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج الذين أدوا فريضة الحج هذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء (واس)، أنه في بداية الحفل صافح خادم الحرمين الشريفين الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، والرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا، والرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة، ونائب الرئيس اليمني الفريق أول علي محسن الأحمر، ورئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف اسماعيل.

إضافة إلى مفتي جمهورية العربية الدكتور شوقي علام، وصاحب السمو الملكى الأمير حمزة بن الحسين، ورئيس مجلس النواب العراقي الدكتور سليم الجبوري، ورئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطروانة، ورئيس مجلس الشيوخ النيجيري الدكتور بوكلا ساراكي، ورئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في النيجر أوسيني تيني، ونائب رئيس وزراء جمهورية موريشيوس شوكت سودهن، وصاحب السمو الملكي الأمير هاشم بن الحسين، والسيد حسين محمد ارشاد رئيس جمهورية بنجلاديش السابق عضو التحالف الحكومي الحاكم.

إلى جانب والسيد إلياس اماخانوف نائب رئيس مجلس الشيوخ للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، ومحمد كريم خليلي نائب الرئيس الأفغاني السابق ورئيس مجلس المصالحة الحالي، وعبدالله سروما نائب رئيس جمهورية القمر المكلف بوزارة النقل والاتصالات والمعلومات، ورئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي، وكبار المسؤولين في عدد من الدول الإسلامية.

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