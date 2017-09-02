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محافظ الإسكندرية يعلن زيادة معدلات رفع القمامة بالشوارع خلال العيد (صور)

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مصراوي Masrawy

محافظ الإسكندرية يعلن زيادة معدلات رفع القمامة بالشوارع خلال العيد (صور)

02:56 م السبت 02 سبتمبر 2017

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الإسكندرية - محمد عامر:

أعلن الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، زيادة معدلات رفع القمامة بالشوارع على مستوى أحياء المحافظة خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

وشدد "سلطان"، على رؤساء الأحياء وإدارة الرصد البيئي بالمحافظة، بمتابعة أعمال شركة نهضة ، وتكثيف دوريات المراقبة بالشوارع، وتوحيد منظومة العمل على مدار 24 ساعة لرفع مستوى النظافة في جميع المناطق وخاصة في المناطق التي عليها إقبال من زوار الإسكندرية، التي بها أكبر تجمعات سكنية فضلًا عن الاهتمام برفع مستوى النظافة بالكورنيش والحدائق العامة والأماكن السياحية والأثرية إذ تعد تلك الأماكن مقصد المعيدين والزوار.

وأوضح "سلطان"، أنه سيتابع بنفسه مستوى النظافة، وسيقوم بعمل جولات ميدانية مفاجأة للتأكد على الطبيعة من معدل الرفع ومدى رضى المواطنين عن ذلك، مشيرًا إلى ضرورة أن تظهر الإسكندرية في أبهى صورها أمام أهلها وزوارها، وأن يشعر المواطن بالتغيير وبوجود حركة غير عادية في الشارع بكثافة، من خلال تضافر جهود الجميع.

وكلف المحافظ الرصد البيئي بالمحافظة والجهات المختصة بحصر شامل لجميع البؤر المتواجد بها القمامة علي مستوى اﻹسكندرية ووضع حلول عاجلة لها خلال أيام العيد وتكثيف العمل بها، وزيادة التركيز في رفع القمامة من المناطق الشعبية، من خلال عمل حملات مستمرة ﻹزالة القمامة بها، مؤكدا علي ضرورة نشر الوعي بين المواطنين بأهمية النظافة وذلك بالتعاون بين كافة الجهات.

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