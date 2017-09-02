غدا.. وزير البيئة في الغربية لمكافحة السحابة السوداء

الغربية - مروة شاهين:

يزور الدكتور خالد فهمي؛ وزير البيئة، والدكتور محمد شهاب عباس رئيس جهاز شئون البيئة، غدًا الأحد، محافظة الغربية، لتفقد جهود مكافحة السحابة السوداء.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير ورئيس الجهاز مع قيادات البيئة في طنطا لبحث جهود جهاز شئون البيئة مع المزارعين، لإقناعهم بالاستفادة من قش الأرز، وجدواه الاقتصادية وحماية البيئة من التلوث، وعقد الوزير مؤتمرًا صحفيًا بمبنى جهاز شئون البيئة خلف ستاد طنطا.

وحرر جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا، 178 مخالفة حرق قش أرز للمزارعين على مستوى محافظة الغربية منذ بدء موسم الحصاد.