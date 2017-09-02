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بالصور.. "جمصة" ملاذ أهالي الدقهلية من حرارة الجو في ثاني أيام عيد الأضحى

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مصراوي Masrawy

بالصور.. "جمصة" ملاذ أهالي الدقهلية من حرارة الجو في ثاني أيام عيد الأضحى

02:42 م السبت 02 سبتمبر 2017

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الدقهلية- رامي القناوي:

شهد مصيف جمصة، اليوم السبت، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين، هربًا من حرارة الجو والاستمتاع في ثان أيام العيد على شاطئ البحر.

وبدأ المصطافون المحتفلون بعيد الأضحى، التوافد على الشاطئ، منذ ساعات الصباح الأولى، للاستمتاع بالمياه وإقامة مسابقات السباحة، وسط انتشار باعة الأطعمة والحلوى، وفقرات فنية من فرق فنية عديدة متجولة على الشاطئ.

ورفعت رئاسة مجلس ومدينة جمصة، برئاسة المهندسة سحر الشاطبي، درجة الاستعداد القصوى منذ أول أيام العيد بتسوية الرمال ورفع القمامة، ومد الشاطئ بفرق الإنقاذ، للحفاظ على أرواح الزائرين، وعمل دوريات من الإسعاف، لخدمة الزوار والمصطافين.

كما قامت هاله الصباحي، سكرتير مجلس المدينة لإدارة التفتيش المالي والإداري، والمتابعة الميدانية، بتشكيل حملة للتفتيش على مستشفى جمصة العام، للتأكد من حسن سير العمل وانتظامه، ونظافة المستشفى والتفتيش على دفتر النوبتجية.

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