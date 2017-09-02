أخبار عاجلة

8 الصبح - أهم وآخر أخبار الصحف المصرية اليوم في دقائق -
8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك " -
8 الصبح - " الوزراء " : قانون التأمين الصحي الجديد يحقق التكافل الإجتماعي -
8 الصبح - مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار تضمن 5 أبواب -
8 الصبح - ليلى عمر " موفدة dmc " ... الرئيس السيسي يختتم زيارته لفرنسا اليوم -
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الأهرامات تستقبل 10 آلاف زائرًا في الساعات الأولى لثاني أيام عيد الأضحى

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الأهرامات تستقبل 10 آلاف زائرًا في الساعات الأولى لثاني أيام عيد الأضحى

02:43 م السبت 02 سبتمبر 2017

الأهرامات تستقبل 10 آلاف زائرًا في الساعات الأولى لثاني أيام عيد الأضحى

الأهرامات تستقبل 10 آلاف زائرًا

كتبت-نسمة فرج:
قال أشرف محيى، مدير منطقة آثار الهرم إن منطقة الأهرامات شهدت اليوم، إقبالا كثيفا منذ الساعات الأولى لثاني أيام عيد الأضحى حيث وصل عدد الزوار من المصريين والأجانب 10 آلاف زائرًا خلال الفترة الصباحية.

وأضاف أشرف محيى، فى تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم السبت، أن من بين الزوار 9 آلاف مصريا و ألف سائح أجنبى من مختلف الجنسيات مشيرا إلى أنه من المتوقع تزايد الأعداد خلال الفترة المسائية.

وأوضح مدير منطقة آثار الهرم أن هناك استعدادات أمنية مشددة ويرافق الزائرين عدد كبير من مفتشى آثار لتعريف بتفاصيل المنطقة، مشيراً إلى أنه لم سيتقبل أي بلاغات حول وقائع سرقة أو

يذكر أن منطقة الأهرامات استقبلت منطقة الأهرامات أول أيام عيد الأضحى أكثر من 8000 زائر على مدار اليوم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الأضاحي تتصدر فتاوى ركاب المترو في العيد

    أخبار

  • بالصور.. إقبال كثيف للمواطنين على حديقة الفسطاط في ثاني أيام العيد

    أخبار

  • "القومي للمرأة": لم نتلق شكاوى تحرش في القاهرة خلال أول أيام العيد

    أخبار

  • مصراوي ينشر الأوراق المطلوبة للالتحاق بالكليات والمعاهد الحكومية والخاصة

    أخبار

إعلان

83d8dc0e38.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الكشف عن حالات تحرش جنسي في البرلمان الأوروبي

الكشف عن حالات تحرش جنسي في البرلمان الأوروبي

8 الصبح - وزيرة خارجية السويد تكشف عن تعرضها لتحرش جنسي " كارثة في البرلمان الأوروبي "

8 الصبح - وزيرة خارجية السويد تكشف عن تعرضها لتحرش جنسي " كارثة في البرلمان الأوروبي "

القبض على عامل بمدرسة لاتهامه بالتحرش بطفلة في بورسعيد

القبض على عامل بمدرسة لاتهامه بالتحرش بطفلة في بورسعيد

حبس شاب تحرش بفتاة جامعية في الشرقية

حبس شاب تحرش بفتاة جامعية في الشرقية