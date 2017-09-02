الأهرامات تستقبل 10 آلاف زائرًا في الساعات الأولى لثاني أيام عيد الأضحى
الأهرامات تستقبل 10 آلاف زائرًا في الساعات الأولى لثاني أيام عيد الأضحى
02:43 م السبت 02 سبتمبر 2017
الأهرامات تستقبل 10 آلاف زائرًا
كتبت-نسمة فرج:
قال أشرف محيى، مدير منطقة آثار الهرم إن منطقة الأهرامات شهدت اليوم، إقبالا كثيفا منذ الساعات الأولى لثاني أيام عيد الأضحى حيث وصل عدد الزوار من المصريين والأجانب 10 آلاف زائرًا خلال الفترة الصباحية.
وأضاف أشرف محيى، فى تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم السبت، أن من بين الزوار 9 آلاف مصريا و ألف سائح أجنبى من مختلف الجنسيات مشيرا إلى أنه من المتوقع تزايد الأعداد خلال الفترة المسائية.
وأوضح مدير منطقة آثار الهرم أن هناك استعدادات أمنية مشددة ويرافق الزائرين عدد كبير من مفتشى آثار لتعريف بتفاصيل المنطقة، مشيراً إلى أنه لم سيتقبل أي بلاغات حول وقائع سرقة أو تحرش
يذكر أن منطقة الأهرامات استقبلت منطقة الأهرامات أول أيام عيد الأضحى أكثر من 8000 زائر على مدار اليوم.
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