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العاهل السعودي: المملكة استأصلت الإرهاب وجفّفت منابعه بحزم

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مصراوي Masrawy

العاهل السعودي: المملكة استأصلت الإرهاب وجفّفت منابعه بحزم

02:48 م السبت 02 سبتمبر 2017

العاهل السعودي: المملكة استأصلت الإرهاب وجفّفت منابعه بحزم

الملك سلمان بن عبدالعزيز

القاهرة- (مصراوي):

أكّد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن المملكة العربية استأصلت الإرهاب وجفّفت منابعه بكل حزم، في كلمة ألقاها خلال حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات الإسلامية.

وأقام العاهل السعودي الحفل اليوم، السبت، في الديوان الملكي بقصر منى، استقبل خلاله لأصحاب الفخامة والدولة، وكبار الشخصيات الإسلامية، وضيوف خادم الحرمين الشريفين، وضيوف الجهات الحكومية، ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج الذين أدوا فريضة الحج هذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه في بداية الحفل صافح خادم الحرمين الشريفين الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، والرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا، والرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة، ونائب الرئيس اليمني الفريق أول علي محسن الأحمر، ورئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف اسماعيل.

إضافة إلى مفتي جمهورية العربية الدكتور شوقي علام، وصاحب السمو الملكى الأمير حمزة بن الحسين، ورئيس مجلس النواب العراقي الدكتور سليم الجبوري، ورئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطروانة، ورئيس مجلس الشيوخ النيجيري الدكتور بوكلا ساراكي، ورئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في النيجر أوسيني تيني، ونائب رئيس وزراء جمهورية موريشيوس شوكت سودهن، وصاحب السمو الملكي الأمير هاشم بن الحسين.

إلى جانب السيد حسين محمد ارشاد رئيس جمهورية بنجلاديش السابق عضو التحالف الحكومي الحاكم، والسيد إلياس اماخانوف نائب رئيس مجلس الشيوخ للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، ومحمد كريم خليلي نائب الرئيس الأفغاني السابق ورئيس مجلس المصالحة الحالي، وعبدالله سروما نائب رئيس جمهورية القمر المكلف بوزارة النقل والاتصالات والمعلومات، ورئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي، وكبار المسؤولين في عدد من الدول الإسلامية.

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