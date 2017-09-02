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موسكو تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية في روسيا

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مصراوي Masrawy

موسكو تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية في

02:47 م السبت 02 سبتمبر 2017

موسكو تستدعي القائم بأعمال السفارة الأمريكية في روسيا

وزارة الخارجية الروسية

القاهرة - (مصراوي):
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، استدعاء القائم بأعمال السفارة الأمريكية في روسيا لتسليمه مذكرة احتجاج على تفتيش مقارها الدبلوماسية في الولايات المتحدة.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية بهذا الصدد: "تم يوم 2 سبتمبر استدعاء الوزير المفوض بالسفارة الأمريكية في موسكو، انتوني غودفري، إلى وزارة الخارجية الروسية"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وأضاف البيان: "تم تسليمه مذكرة احتجاج على النوايا الأمريكية لإجراء تفتيش في الممثلية التجارية لروسيا الاتحادية بواشنطن، التي تم منعنا من الوصول إليها، على الرغم من أن هذا المبنى يعد ملكا للدولة الروسية ويتمتع بالحصانة الدبلوماسية".

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مصراوي Masrawy

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