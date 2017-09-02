تفكيك 239 منزلا مفخخا خلال عمليات تحرير تلعفر

بغداد- أ ش أ:

فككت قوات الحشد الشعبي العراقي اليوم، السبت، 239 منزلا مفخخا، ورفعت 381 عبوة ناسفة فيما عثرت على سبعة معامل للتفخيخ في أحياء وقرى قضاء تلعفر خلال عمليات تحريره.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن بيان لمديرية هندسة الميدان في الحشد القول إنها "قامت برفع 11 عبوة وتطهير 7 منازل مفخخة في منطقة ملا جاسم، ورفع 21 عبوة وتطهير 22 منزلا مفخخا في حي النور، ورفع 27 عبوة و تطهير 15 منزلا مفخخا على طريق عداية – محلبية، ورفع 18 عبوة محلية الصنع على طريق تلعفر - سنجار".

وأوضح البيان أنه تم رفع 7 عبوات في حي الجزيرة، ورفع 22 عبوة وتطهير 17 منزلا مفخخا في حي الكفاح الشمالي، ورفع 7 عبوات وتطهير 7 منازل مفخخة في حي الحكيم، ورفع 26 عبوة وتطهير 20 منزلا مفخخا في قرية ويران، ورفع 13 عبوة و تطهير 19 منزلا مفخخا في قرية قرة تبة.

وأشارت القوات إلى أنها قامت كذلك بـ"رفع 130 عبوة وتطهير 30 منزلا مفخخا في قرى محيط تلعفر، ورفع 24 عبوة وتطهير 37 منزلا مفخخا في ناحية المحلبية، ورفع 64 عبوة وتطهير 31 منزلا مفخخا على مفرق الكسك، ورفع 24 عبوة وتطهير 26 منزلا مفخخا في حي القادسية، ورفع 14 عبوة والعثور على ثلاثة معامل في حي العسكري وتم رفع 29 عبوة في الحي".

وأكدت أنها طهرت 10 منازل مفخخة في حي الكفاح، ورفعت 17 عبوة وطهرت 15 منزلا في حي الكفاح الجنوبي، ورفعت 44 عبوة وفككت ثلاث مفخخات في حي الوحدة، كما عثرت على 4 معامل للتفخيخ.