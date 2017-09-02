أخبار عاجلة

8 الصبح - أهم وآخر أخبار الصحف المصرية اليوم في دقائق -
8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك " -
8 الصبح - " الوزراء " : قانون التأمين الصحي الجديد يحقق التكافل الإجتماعي -
8 الصبح - مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار تضمن 5 أبواب -
8 الصبح - ليلى عمر " موفدة dmc " ... الرئيس السيسي يختتم زيارته لفرنسا اليوم -
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

كوريا الشمالية تصف قاذفات صواريخها الباليستية بـ "المراوغة"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تصف قاذفات صواريخها الباليستية بـ "المراوغة"

02:37 م السبت 02 سبتمبر 2017

كوريا الشمالية تصف قاذفات صواريخها الباليستية

سول - (د ب أ):
ذكرت كوريا الشمالية اليوم السبت أن أي محاولة من قبل كوريا الجنوبية وأمريكا لتحديد مكان قاذفات الصواريخ المتنقلة ستكون غير مجدية، وأصدرت تصريحات ساخرة بشأن تدريب عسكري كوري جنوبي أخير، لرصد وتدمير قاذفات الصواريخ المتنقلة "تيل"، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للانباء.

وكانت القوات الخاصة، التابعة للبحرية الكورية الجنوبية قد أجرت تدريبا سنويا مشتركا مع الولايات المتحدة للتسلل داخل أرض العدو وتحديد موقع قاذفات الصواريخ المتنقلة وتدميرها في منطقة الساحل الشرقي في 24 أغسطس الماضي، في إطار تدريبات "أوليتشي حارس الحرية" .

وتستخدم كوريا الشمالية قاذفات الصواريخ المتنقلة لنقل صاروخ باليستي ونصبه في وضع مستقيم لتفادي المراقبة من قبل أقمار التجسس الصناعية.

وذكرت صحيفة "رودونج سينمون"، الناطقة بلسان حزب العمال الحاكم الكوري الشمالي في تعليق لها إن التدريبات التي أجراها الجيش الكوري الجنوبي في 24 أغسطس والتي كانت تستهدف قاذفات الصواريخ المتنقلة "تيل" ليست سوى "شيئا مضحكا".

وجاء في التعليق "أسلحتنا الاستراتيجية مستعدة لأن تمحو تماما معاقل العدوان والاستفزاز من أي منطقة لا يمكن التنبؤ بها في أي وقت".

وأضاف "حشدت أمريكا واليابان جميع أصولها الاستخباراتية لاجراء مراقبة على مدار الساعة لنا، لكنهما فشلا في رصد وقت الاطلاق ومكان صواريخنا الباليستية".

وأدان مقال آخر في نفس الصحيفة الكورية الشمالية أيضا بشدة تحركات اليابان لتعزيز أنظمتها الدفاعية الصاروخية لاعتراض الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • كوريا الشمالية تسعى لزيادة احتياطيها من النفط تحسبا لفرض عقوبات دولية

    أخبار

  • واشنطن وسيول تتفقان على تعزيز القدرات الدفاعية لكوريا الجنوبية

    أخبار

  • موسكو وباريس متخوفّتان من تدهور الوضع مع كوريا الشمالية

    أخبار

  • حول العالم في 24 ساعة

    أخبار

إعلان

e41023a2c7.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الخارجية الأمريكية: كوريا الشمالية غير جادة في الدخول بمفاوضات لحل أزمتها

الخارجية الأمريكية: كوريا الشمالية غير جادة في الدخول بمفاوضات لحل أزمتها

سيناتور جمهوري بارز لترامب: اترك ملف كوريا الشمالية للمحترفين

سيناتور جمهوري بارز لترامب: اترك ملف كوريا الشمالية للمحترفين

وزير دفاع الفلبين: العقوبات بحق كوريا الشمالية لها آثار عكسية

وزير دفاع الفلبين: العقوبات بحق كوريا الشمالية لها آثار عكسية

السويد: كوريا الشمالية لم تدفع ديونها المستحقة منذ 43 عاماً

السويد: كوريا الشمالية لم تدفع ديونها المستحقة منذ 43 عاماً