كوريا الشمالية تصف قاذفات صواريخها الباليستية بـ "المراوغة"

سول - (د ب أ):

ذكرت كوريا الشمالية اليوم السبت أن أي محاولة من قبل كوريا الجنوبية وأمريكا لتحديد مكان قاذفات الصواريخ المتنقلة ستكون غير مجدية، وأصدرت تصريحات ساخرة بشأن تدريب عسكري كوري جنوبي أخير، لرصد وتدمير قاذفات الصواريخ المتنقلة "تيل"، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للانباء.

وكانت القوات الخاصة، التابعة للبحرية الكورية الجنوبية قد أجرت تدريبا سنويا مشتركا مع الولايات المتحدة للتسلل داخل أرض العدو وتحديد موقع قاذفات الصواريخ المتنقلة وتدميرها في منطقة الساحل الشرقي في 24 أغسطس الماضي، في إطار تدريبات "أوليتشي حارس الحرية" .

وتستخدم كوريا الشمالية قاذفات الصواريخ المتنقلة لنقل صاروخ باليستي ونصبه في وضع مستقيم لتفادي المراقبة من قبل أقمار التجسس الصناعية.

وذكرت صحيفة "رودونج سينمون"، الناطقة بلسان حزب العمال الحاكم الكوري الشمالي في تعليق لها إن التدريبات التي أجراها الجيش الكوري الجنوبي في 24 أغسطس والتي كانت تستهدف قاذفات الصواريخ المتنقلة "تيل" ليست سوى "شيئا مضحكا".

وجاء في التعليق "أسلحتنا الاستراتيجية مستعدة لأن تمحو تماما معاقل العدوان والاستفزاز من أي منطقة لا يمكن التنبؤ بها في أي وقت".

وأضاف "حشدت أمريكا واليابان جميع أصولها الاستخباراتية لاجراء مراقبة على مدار الساعة لنا، لكنهما فشلا في رصد وقت الاطلاق ومكان صواريخنا الباليستية".

وأدان مقال آخر في نفس الصحيفة الكورية الشمالية أيضا بشدة تحركات اليابان لتعزيز أنظمتها الدفاعية الصاروخية لاعتراض الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية.