دعمت «داعش» وتعيش بالأردن بهذا الشرط.. 10 معلومات عن «رغد صدام حسين»

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ورثت عن أبيها رباطة الجأش، وغلظة الطباع، وحدة الملامح، والمثابرة على الرأى مهما كانت توابعه، رغم أن علاقتها به لم تكن يومًا على وتيرة جيدة، وإنما شهدت نوعًا من المد والجرز لأسباب عدة، لكن يبقى يوم إعدامه في صبيحة أول أيام العيد من عام 2006 ذكرى سوداء تلاحقها في أحلامها.

(التحرير - لايف) يرصد لكم 10 معلومات عن "رغد صدام حسين" نجلة الرئيس العراقي الراحل.

1- وُلدت رغد صدام حسين في 2 سبتمبر من عام 1968م، ولها أختان من نفس الأم، وهي ساجدة خير الله ابنة خالة صدام حسين.

2- تزوجت هي وأختها رنا من من الأخوين "صدام كامل" و"حسين كامل"، ولها ولدان وثلاث بنات.

3- في عام 1995 انشق زوجها حسين كامل أحد أبرز وزراء صدام آنذاك عنه وهرب مع زوجته إلى الأردن، لكن الرئيس العراقي أقنعهما بالعودة إلى العراق عام 1996، وما إن وصلوا إلى بغداد حتى أجبر زوجها على تطليقها ثم قام بإعدامه، وفقما نشرته "سي إن إن عربية".

4- في أول تعليق لها عن حادث إعدام زوجها، قالت رغد خلال حوار أجرته معها جريدة الشرق الأوسط: "نصحت زوجي بألا يفعل ذلك .. كنت أعلم أنه لا يستطيع أن يقاوم الغربة في عمان لشدة ارتباطه بالعراق، وهكذا فقد أصبنا بالملل بعد شهر واحد وعدنا بعد 8 أشهر"، متابعة: "لو كنت أعلم بما سيؤول إليه مصير زوجي لما عدنا أبدًا".

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5- اختارتها مجلة "Foreign Policy" ضمن قائمة تحوي أسوأ 5 بنات في العالم جميعن من أسر حاكمة، وفق ما نشرته "سي إن إن عربية".

6- فرت رغد إلى الأردن في عام 2003 وحصلت على حق اللجوء السياسي هناك، شرط ألا تمارس أي نشاط سياسي، وحظيت برعاية خاصة من جانب العائلة المالكة، على عكس ملايين العراقيين الذين ذهبوا إلى هناك، فتم تخصيص منزل فخم لها، وأّغدقت عليها الأموال من القصر الملكي.

7- كسرت حاجز الصمت الذي فرضته عليها دولة الأردن حينما حضرت حشدًا لأنصار والدها في الذكرى السنوية لإعدامه وسط عمان، حيث خاطبتهم من خلال الميكروفون، قائلة: "بارك الله بكم وأشكركم على تكريم صدام الشهيد"، وذلك وفق تقرير نشرته صحيفة التايمز اللندنية.

8- في عام 2007 اتهمتها السلطات العراقية بدعم المسلحين السنّة في العراق، وهي تهمة يحاكم عليها القانون بالإعدام، وطلبت الحكومة العراقية من الشرطة الدولية "إنتربول" تسليمها، لكن الحكومة الأردنية رفضت تسليمها لأي جهة كانت.

9- بعد أن أنهكها السهر عشية يوم إعدام والدها، خلدت رغد إلى النوم، ثم استيقظت بعد أربع ساعات على الصور الرسمية لإعدام والدها، وعن هذا اليوم قالت مديرة مكتبها رشا عودة: " لقد أخبرتني قائلة.. عندما أجلس وحيدة لبرهة، تظل هذه المشاهد تتدفق إلى مخيلتي وتظل صور الإعدام تتوارد إلى ذهني من جديد".

10- سبق وأن أعلنت تأييدها لتنظيم داعش، وعبرت عن سعادتها في عام 2014 بعد استيلاء المقاتلين على مدينة تكريت مسقط رأس والدها، قائلة إن هذه انتصارات مقاتلي والدها.