لهيطة: الحضري جاهز لمواجهة أوغندا

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كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، أن عصام الحضري حارس مرمى الفراعنة، أصبح جاهزًا لخوض لقاء أوغندا يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة لتصفيات كأس العالم.

وقال لهيطة في تصريحات صحفية، إن الحضري شارك في التدريب أمس، وتأكدت جاهزيته للقاء بعدما أدى المران بشكل طبيعي.

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كان الحضري قد تعرض لكدمة في الركبة في أثناء مشاركته مع الفراعنة أمام منتخب أوغندا، في المباراة التي خسرها منتخب مصر بهدف دون رد.

ويواجه منتخب مصر نظيره الأوغندي، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب برج العرب في الجولة الرابعة لتصفيات كأس العالم.