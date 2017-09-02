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لهيطة: الحضري جاهز لمواجهة أوغندا

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لهيطة: الحضري جاهز لمواجهة أوغندا لهيطة: الحضري جاهز لمواجهة أوغندا

التحرير

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كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب ، أن عصام الحضري حارس مرمى الفراعنة، أصبح جاهزًا لخوض لقاء أوغندا يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة لتصفيات .

وقال لهيطة في تصريحات صحفية، إن الحضري شارك في التدريب أمس، وتأكدت جاهزيته للقاء بعدما أدى المران بشكل طبيعي.

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كان الحضري قد تعرض لكدمة في الركبة في أثناء مشاركته مع الفراعنة أمام منتخب أوغندا، في المباراة التي خسرها منتخب مصر بهدف دون رد.

ويواجه منتخب مصر نظيره الأوغندي، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب برج العرب في الجولة الرابعة لتصفيات كأس العالم.

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التحرير

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