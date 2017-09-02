برشلونة: ليفربول أرادوا 200 مليون يورو لبيع كوتينيو

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انتهى الميركاتو الصيفي دون أن ينجح برشلونة في التعاقد مع نجم ليفربول فيليب كوتينيو، والسبب وراء ذلك هو مغالاة ليفربول في طلباته المادية، حسبما أشار مديرا برشلونة ألبرت سولير وروبرت فيرنانديو.

وأوضح المديران حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ليفربول أراد الحصول على 200 مليون يورو، وهو ما دفع إدارة برشلونة إلى التراجع عن فكرة التعاقد مع النجم البرازيلي.

وأوضح سولير بأن برشلونة لن يغامر بدفع هذا المبلغ في لاعب واحد، فالمبالغة المالية في سوق الانتقالات لا تتناسب مع سياسة برشلونة.

وعن انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان قال سولير إن الإدارة كانت تعلم برغبة اللاعب البرازيلي في الرحيل، ومن ثم بدأت الشائعات تنتشر في شهر يوليو ولم يتلق هو أو رئيس النادي أي رسالة من نيمار، مشيرًا إلى أن ما نشر في الصحف حينها لم يتجاوز حد الشائعات.

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وعن الصفقات الجديدة للنادي، قال فيرنانديز إن عثمان ديملبي لاعب صغير في السن ووصل إلى النادي بطموح كبير، وتنتظر منه الإدارة الشيء الكبير، خاصة أن الإدارة بذلت مجهودا كبيرا للتعاقد معه.

وأضاف فيرنانديز أنه لا ينتابه أي شك في قدرة باولينيو على إضافة الكثير لبرشلونة، أما عن عودة ديلوفيو، فأكد فيرنانديز أن المستوى الطيب الذي قدمه اللاعب مع إيفرتون وميلان دفعهم لاستعادته من جديد.

وعن التعاقد مع روبين سوميدو، أشار فيرنانديز إلى وجود العديد من الخيارات لتدعيم مركز الظهير الأيمن، وبعد الحديث مع المدرب فالفيردي وقع الاختيار على التعاقد معه.

يذكر أن برشلونة أنهى الميركاتو الحالي محققًا ربحا قدره 34 مليون يورو، وذلك بفضل رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.