أخبار عاجلة

8 الصبح - أهم وآخر أخبار الصحف المصرية اليوم في دقائق -
8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك " -
8 الصبح - " الوزراء " : قانون التأمين الصحي الجديد يحقق التكافل الإجتماعي -
8 الصبح - مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار تضمن 5 أبواب -
8 الصبح - ليلى عمر " موفدة dmc " ... الرئيس السيسي يختتم زيارته لفرنسا اليوم -
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

برشلونة: ليفربول أرادوا 200 مليون يورو لبيع كوتينيو

Google+ Print
برشلونة: ليفربول أرادوا 200 مليون يورو لبيع كوتينيو برشلونة: ليفربول أرادوا 200 مليون يورو لبيع كوتينيو

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

انتهى الميركاتو الصيفي دون أن ينجح برشلونة في التعاقد مع نجم ليفربول فيليب كوتينيو، والسبب وراء ذلك هو مغالاة ليفربول في طلباته المادية، حسبما أشار مديرا برشلونة ألبرت سولير وروبرت فيرنانديو.

وأوضح المديران حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ليفربول أراد الحصول على 200 مليون يورو، وهو ما دفع إدارة برشلونة إلى التراجع عن فكرة التعاقد مع النجم البرازيلي.

وأوضح سولير بأن برشلونة لن يغامر بدفع هذا المبلغ في لاعب واحد، فالمبالغة المالية في سوق الانتقالات لا تتناسب مع سياسة برشلونة.

وعن انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان قال سولير إن الإدارة كانت تعلم برغبة اللاعب البرازيلي في الرحيل، ومن ثم بدأت الشائعات تنتشر في شهر يوليو ولم يتلق هو أو رئيس النادي أي رسالة من نيمار، مشيرًا إلى أن ما نشر في الصحف حينها لم يتجاوز حد الشائعات.

شاهد أيضا

وعن الصفقات الجديدة للنادي، قال فيرنانديز إن عثمان ديملبي لاعب صغير في السن ووصل إلى النادي بطموح كبير، وتنتظر منه الإدارة الشيء الكبير، خاصة أن الإدارة بذلت مجهودا كبيرا للتعاقد معه.

وأضاف فيرنانديز أنه لا ينتابه أي شك في قدرة باولينيو على إضافة الكثير لبرشلونة، أما عن عودة ديلوفيو، فأكد فيرنانديز أن المستوى الطيب الذي قدمه اللاعب مع إيفرتون وميلان دفعهم لاستعادته من جديد.

وعن التعاقد مع روبين سوميدو، أشار فيرنانديز إلى وجود العديد من الخيارات لتدعيم مركز الظهير الأيمن، وبعد الحديث مع المدرب فالفيردي وقع الاختيار على التعاقد معه.

يذكر أن برشلونة أنهى الميركاتو الحالي محققًا ربحا قدره 34 مليون يورو، وذلك بفضل رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31

اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31

التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره

التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو)

رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو)