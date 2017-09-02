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مقتل اثنين من شيوخ القبائل قرب الحدود الكينية مع الصومال

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مصراوي Masrawy

مقتل اثنين من شيوخ القبائل قرب الحدود الكينية مع الصومال

02:26 م السبت 02 سبتمبر 2017

مقتل اثنين من شيوخ القبائل قرب الحدود الكينية مع الصومال

مقتل اثنين من شيوخ القبائل قرب الحدود الكينية

مقديشو - (د ب أ):
ذكر سكان صوماليون أن اثنين من شيوخ القبائل المعروفين قتلا في بلدة "إلواك"، بالقرب من الحدود الصومالية مع كينيا، الليلة الماضية، طبقا لما ذكرته "إذاعة شبيلي" الصومالية اليوم السبت.

وكان مسلحون قد اختطفوا الرجلين الليلة الماضية، ثم عثر على جثتيهما صباح اليوم وعليهما أثار أعيرة نارية.

ولم يتضح سبب القتل، لكن ذكرت الشرطة أنها تجري تحقيقا وتتعقب القتلة، الذين فروا من موقع الجريمة في أعقاب إطلاق النار.

ولم يعلق مسؤولو الامن المحلي في بلدة الواك على ذلك ، ولم يكشفوا أي معلومات بشأن عمليات الاغتيال ضد شيوخ القبائل.

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مصراوي Masrawy

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