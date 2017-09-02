مقتل اثنين من شيوخ القبائل قرب الحدود الكينية مع الصومال
مقتل اثنين من شيوخ القبائل قرب الحدود الكينية مع الصومال
02:26 م السبت 02 سبتمبر 2017
مقتل اثنين من شيوخ القبائل قرب الحدود الكينية
مقديشو - (د ب أ):
ذكر سكان صوماليون أن اثنين من شيوخ القبائل المعروفين قتلا في بلدة "إلواك"، بالقرب من الحدود الصومالية مع كينيا، الليلة الماضية، طبقا لما ذكرته "إذاعة شبيلي" الصومالية اليوم السبت.
وكان مسلحون قد اختطفوا الرجلين الليلة الماضية، ثم عثر على جثتيهما صباح اليوم وعليهما أثار أعيرة نارية.
ولم يتضح سبب القتل، لكن ذكرت الشرطة أنها تجري تحقيقا وتتعقب القتلة، الذين فروا من موقع الجريمة في أعقاب إطلاق النار.
ولم يعلق مسؤولو الامن المحلي في بلدة الواك على ذلك ، ولم يكشفوا أي معلومات بشأن عمليات الاغتيال ضد شيوخ القبائل.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
مقتل شخصين بعد إطلاق أعيرة نارية في ملهى ليلي بألمانيا
-
إصابة 6 أشخاص في كوت ديفوار وسط تمرد لجنود بسبب الرواتب
-
الشرطة الأمريكية: مقتل 4 أشخاص بينهم ضابط في إطلاق نار بولاية ويسكونسن
-
إصابة 3 أشخاص بأعيرة نارية أمام ملهى ليلي بباريس
إعلان
إعلان