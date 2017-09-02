اليوم آخر موعد لتنسيق "الفرصة الأخيرة" والثلاثاء انتهاء التحويل بين الكليات
اليوم آخر موعد لتنسيق "الفرصة الأخيرة" والثلاثاء انتهاء التحويل بين الكليات
02:27 م السبت 02 سبتمبر 2017
موقع التنسيق الإلكتروني
كتبت-داليا شبل
ينتهي اليوم السبت موعد التسجيل الإلكتروني للطلاب الذين لم يتقدموا للتنسيق من قبل فى مراحله الثلاث والذين استنفدوا الرغبات، وذلك في تمام السابعة مساءا.
وكانت الوزارة قد أعادت فتح باب التنسيق الإلكتروني للطلاب الذين لم يتقدموا للتنسيق بالمراحل الثلاث السابقة من تنسيق القبول بالجامعات، الخميس الماضي، باعتبارها آخر فرصة لهؤلاء الطلاب.
كما أعلنت الوزارة استمرار تحويلات تقليل الاغتراب على موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الثالثة والطلاب المتخلفين من التحويل الإلكتروني في المرحلتين الأولى والثانية حتى يوم الثلاثاء الموافق5 سبتمبر، بعد فتح باب التسجيل أمس الجمعة.
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