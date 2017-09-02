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النائبة العامة السابقة المنشقة بفنزويلا تسلم وثائق للمكسيك

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مصراوي Masrawy

النائبة العامة السابقة المنشقة بفنزويلا تسلم وثائق للمكسيك

01:58 م السبت 02 سبتمبر 2017

النائبة العامة السابقة المنشقة بفنزويلا تسلم وثائق للمكسيك

النائب العام في فنزويلا طارق ويليلم صعب يتحدث في م

(أ ف ب):

سلمت النائب العام السابقة في فنزويلا لويزا اورتيغا، التي تحولت إلى المعارضة ووصلت الى المكسيك الخميس، القضاء المكسيكي وثائق حول عدة تحقيقات.

وقالت اورتيغا لصحافيين الجمعة "اتيت للقاء الوكيل العام للجمهورية الذي سلمته امس (الخميس) معلومات مهمة على صلة بتحقيقات جارية في فنزويلا ويمكن ان تهم البلد".

ووصلت اورتيغا التي أعلنت السلطات الفنزويلية أنها تستعد لإصدار بطاقة توقيف دولية ضدها، الخميس الى المكسيك المرحلة الجديدة في جولتها بدول المنطقة في إطار حملتها ضد رئيس بلادها نيكولاس مادورو.

والتقت مساء الخميس النائب العام في المكسيك راول سيرفانتس لكنها لم تقدم تفاصيل بشان اللقاء بداعي "سرية التحقيق".

وقالت "بحسب المحادثات التي اجريتها والأدوات القانونية الدولية مثل اتفاقية باليرمو، انا على ثقة انه سيكون بامكاننا قريبا الحصول على رد على الجرائم المرتكبة في فنزويلا والتي لا يمكن الحصول على العدالة بشأنها" داخل البلاد متهمة الرئيس مادورو ومعاونيه بالفساد.

وبحسب المعارضة اورتيغا فان "القضاء غير قائم في فنزويلا وفقدنا دولة القانون والديمقراطية والحريات".

وكانت اورتيغا اقيلت من مهامها في 5 أغسطس من الجمعية التأسيسية الفنزويلية.

واتهم زوجها النائب جيرمان فيرير بالفساد في كراكاس ورفعت عنه حصانته البرلمانية. ففرا من البلاد ولجآ الى كولومبيا منتصف أغسطس.

في الاثناء اتهم النائب العام في فنزويلا طارق وليام صعب الخميس اورتيغا بالتغطية على الاستيلاء على 200 مليون دولار في عقد نفطي برفضها فتح تحقيق في هذه القضية.

وقال في مؤتمر صحافي مخاطبا اورتيغا "انت المسؤولة الرئيسية عن الاستيلاء على أموال لأنه وبالرغم من حصولك على أدلة لم تتحركي. وما فعلته هو حرف التحقيق للحصول على مقابل" من الأشخاص المورطين.

هذا المحتوى من

AFP

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