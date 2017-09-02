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«اقتصادية قناة السويس» تشارك في معرض الصين والدول العربية

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«اقتصادية قناة السويس» تشارك في معرض الصين والدول العربية «اقتصادية قناة السويس» تشارك في معرض الصين والدول العربية

التحرير

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يصل غدا الأحد، وفد رفيع المستوى من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ للمشاركة في معرض الصين والدول العربية 2017، الذي يقام في مدينة ينشران بمنطقة "نيتشيا" ذاتية الحكم الصينية، في الفترة من 6 - 9 سبتمبر الجاري.

يضم وفد المنطقة اللواء محفوظ طه نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، ومساعد رئيس الهيئة وأمين عام مجلس الإدارة، وممثلي قطاع الاستثمار بالهيئة، وتأتي المشاركة ضمن الجناح المصري في المعرض الذي يقام على مساحة 1000 متر مربع.

من جانبه، قال الفريق مهاب مميش، إن المعرض يعد فرصة مهمة لعرض الفرص الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية والترويج للمشروعات المقامة بها، فضلاً عن أن الاستثمارات الصينية تعتبر جزءا مهما من حجم الاستثمارات بالمنطقة. 

وأضاف "مميش" أن المنطقة تسعى إلى زيادة الاستثمارات الصينية وتنوعها في عدد من المجالات بالمنطقة، كما أن المشاركة في معرض الصين والدول العربية يسهم في توصيل رسالة المنطقة الاقتصادية للمستثمرين بالدول العربية المشاركة. 

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كما أشار اللواء محفوظ طه، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، إنه تم تخصيص 180 مترا للمنطقة الاقتصادية داخل الجناح المصري؛ لإقامة عدة فعاليات على هامشه، تتمثل في منتدى الترويج للاستثمار، وتنظيم لقاءات ثنائية مع رجال الأعمال الصينيين والزائرين، وعرض فيلم ترويجي عن الهيئة والفرص الاستثمارية بالمنطقة. 

وأوضح "طه" أن مشاركة في الاجتماعات التي تستضيفها الصين لقمة دول تجمع "بريكس" -الذي يضم الصين، وروسيا، والهند، والبرازيل، وجنوب إفريقيا- ستكون فرصة لإلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية بالمناطق الصناعية والمواني الستة التابعة للمنطقة، وإتاحتها في هذا التجمع الذي يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء.

وأعلن نائب رئيس الهيئة أنه سيتم استكمال المفاوضات النهائية مع كبرى الشركات الصينية العالمية العاملة في مجال الصناعات النسيجية حول إنشاء مشروع ضخم في منطقة العين السخنة.

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