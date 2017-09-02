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مؤتمر عام لـ«مستقبل وطن» لاختيار رئيس جديد للحزب

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مؤتمر عام لـ«مستقبل وطن» لاختيار رئيس جديد للحزب مؤتمر عام لـ«مستقبل وطن» لاختيار رئيس جديد للحزب

التحرير

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أصدر النائب أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، قرارًا بتعيين أحمد بشير عبد الجواد، أمينًا لمحافظة الجيزة، معلنًا في الوقت ذاته انعقاد مؤتمرالحزب العام خلال شهر أكتوبر المقبل، الذي سيناقش في جدول أعماله، عددًا من القضايا، ومنها ضمن هذه القضايا الميزانية الخاصة بالحزب، عرض خطة نشاط الحزب وهيئته البرلمانية عن المدة السابقة.

قال رشاد في تصريحات صحفية له اليوم، إن المؤتمر العام سيشهد انتخاب رئيس للحزب بنظام الاقتراع السري المباشر من بين مرشحين متعددين من أعضاء المؤتمر العام المدعوين للحضور، لافتًا إلي أنه في حالة عدم تقدم أكثر من مرشح واحد، يعلن فوز المرشح بالتزكية ويصدر قرار تنظيمي بإجراءات الترشح.

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وأشار إلى أن المؤتمر العام سيشهد أيضًا إقرار مشروع تعديل اللائحة الحزبية المعروضة على المؤتمر العام، لتنتهي أعمال المؤتمر بكلمة من رئيس الحزب .

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التحرير

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