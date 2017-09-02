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الكهرباء تكشف حقيقة انقطاع التيار عن المطار بالساعات

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الكهرباء تكشف حقيقة انقطاع التيار عن المطار بالساعات الكهرباء تكشف حقيقة انقطاع التيار عن المطار بالساعات

التحرير

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قال المهندس محمد عويضة، نائب رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لشؤون الشبكات، إنه تم الدفع بعدد من الفنيين من قبل الشركة، لإصلاح العطل وانقطاع التيار عن مبنى قوات الأمن بالمطار، منوهًا بأن سبب الانقطاع، هو انهيار كابل جهد منخفض، في الساعة العاشرة من مساء أمس الجمعة، وتم إصلاح العطل في وقت قصير.

وأكد عويضة لـ"التحرير"، اليوم السبت، أن الانقطاع حدث بمبنى داخلي لقوات الأمن فقط، ولم يؤثر على أي مبان أو صالات وصول بالمطار، لافتًا إلى أن العطل داخلي ويخص شركة ميناء القاهرة، وليس لوزارة الكهرباء ممثلة في شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء أي علاقة به، لافتا إلى أن الشركة دفعت بعدد من الفنيين والمهندسين لإصلاح العطل لارتباطه بالمطار، وأن العطل "بسيط".

وشدد نائب رئيس شركة شمال القاهرة على أن الأمور مستقرة، اليوم، بمطار القاهرة، ولم يشهد انقطاعات، ولم يتم إبلاغهم بوجود انقطاعات جديدة بالمطار، موضحا أنه في حالة حدوث أي انقطاعات بالمطار يتم إخطار شركة شمال القاهرة، للمساعدة في حل المشكلة، باعتبار أن مطار القاهرة تابع جغرافيًا لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

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كانت أنباء قد ترددت عن وجود انقطاع للتيار الكهربائي لعدة ساعات، اليوم السبت، عن بعض المبانى خارج الدائرة الجمركية؛ بسبب انصهار الكابل الرئيسي الذى يغذى عدة مناطق، وتم استدعاء فنيين من منطقة الحلمية لاستبدال الكابل.

جدير بالذكر أن مطار القاهرة يعانى منذ فترة من مشكلات فى الكهرباء، وحدوث انقطاعات مستمرة، أبرزها حدوث انقطاع كامل من مبنى رقم 3 لمدة 80 دقيقة تم بعده القبض على 11 مهندسا وفنيا وإحالتهم للنيابة.

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التحرير

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