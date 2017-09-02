حدائق كفر الشيخ كاملة العدد في ثاني أيام العيد (صور)

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شهدت الحدائق والمتنزهات العامة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، إقبالا كثيفا من المواطنين في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

حديقة صنعاء بمدينة كفرالشيخ، كان لها نصيب الأسد، خاصة أنها تضم أماكن ترفيهية متميزة، وحديقة حيوان، إضافة إلى نافورة وشلالات المياه وحمام سباحة وفندق ومطعم متميز، ومسرح حديث، وسينما للأطفال مزودة بالألعاب.

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وفضل غالبية الشباب استقلال القوارب النيلية، وخاصة في المدن التي تقع على ضفاف نهر النيل مثل (دسوق، فوه، مطوبس).

من جانبها، عززت قوات الأمن تواجدها بمحيط الحدائق والمعديات النيلية؛ لملاحظة الحالة الأمنية، والتصدي لحالات التحرش بالفتيات.