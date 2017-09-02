أخبار عاجلة

8 الصبح - أهم وآخر أخبار الصحف المصرية اليوم في دقائق -
8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك " -
8 الصبح - " الوزراء " : قانون التأمين الصحي الجديد يحقق التكافل الإجتماعي -
8 الصبح - مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار تضمن 5 أبواب -
8 الصبح - ليلى عمر " موفدة dmc " ... الرئيس السيسي يختتم زيارته لفرنسا اليوم -
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

حدائق كفر الشيخ كاملة العدد في ثاني أيام العيد (صور)

Google+ Print
حدائق كفر الشيخ كاملة العدد في ثاني أيام العيد (صور) حدائق كفر الشيخ كاملة العدد في ثاني أيام العيد (صور)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

شهدت الحدائق والمتنزهات العامة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، إقبالا كثيفا من المواطنين في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

00000

حديقة صنعاء بمدينة كفرالشيخ، كان لها نصيب الأسد، خاصة أنها تضم أماكن ترفيهية متميزة، وحديقة حيوان، إضافة إلى نافورة وشلالات المياه وحمام سباحة وفندق ومطعم متميز، ومسرح حديث، وسينما للأطفال مزودة بالألعاب.

0

شاهد أيضا

وفضل غالبية الشباب استقلال القوارب النيلية، وخاصة في المدن التي تقع على ضفاف نهر النيل مثل (دسوق، فوه، مطوبس).

8

من جانبها، عززت قوات الأمن تواجدها بمحيط الحدائق والمعديات النيلية؛ لملاحظة الحالة الأمنية، والتصدي لحالات التحرش بالفتيات.

2

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31

اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31

التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره

التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو)

رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو)