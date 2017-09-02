غدا الطقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، أما حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، أما الرياح السطحية على كلا البحرين شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة: الصغرى العظمى

القاهرة 24 35

وسط الدلتا 23 35

الإسكندرية 25 29

بلطيم 25 30

مطروح 21 29

السلوم 20 30

سيوة 21 34

بورسعيد 25 31

دمياط 24 31

العريش 23 32

رفح 22 31

الإسماعيلية 22 35

السويس 23 36

رأس سدر 24 36

نخل 21 34

نويبع 27 36

طابا 19 35

كاترين 17 33

الطور 26 31

شرم الشيخ 28 36

الغردقة 26 36

مرسى علم 28 35

الفيوم 23 35

بني سويف 23 35

المنيا 23 36

أسيوط 22 36

سوهاج 26 37

قنا 25 38

الأقصر 24 39

أسوان 25 39

أبو سمبل 25 37

الوادي الجديد 25 38

شلاتين 27 37

ابو رماد 27 36

راس حدربة 28 35

حلايب 30 34