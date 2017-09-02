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البورصة تخسر 616 مليون جنيه خلال أغسطس

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البورصة تخسر 616 مليون جنيه خلال أغسطس البورصة تخسر 616 مليون جنيه خلال أغسطس

التحرير

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تراجعت مؤشرات البورصة بنحو طفيف، خلال تداولات شهر أغسطس الماضي، وخسر رأس المال السوقي نحو 616 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 705 مليارات جنيه، وسط ضغوط بيعية محلية.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 13415.77 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 692.55 نقطة.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 1564.95 نقطة.

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واتجهت تعاملات الأفراد للبيع خلال شهر أغسطس الماضي بصافي بيعي 290 مليون جنيه، واستحوذ المصريون على 71.8% من التعاملات خلال أغسطس الماضي، بينما استحوذ الأجانب والعرب على 20.3% و7.9% على الترتيب. 

واتجهت تعاملات المصريين للبيع بصافي 712.7 مليون جنيه، مقابل مشتريات الأجانب والعرب بقيمة 617.1 مليون جنيه و116.7 مليون جنيه على الترتيب.

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التحرير

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