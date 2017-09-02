أمين الدعوة بالأزهر: نشر صور الأضحية المذبوحة على "وسائل التواصل" عادة سيئة

كتب ــ محمود مصطفى:

قال الشيخ محمد زكي الأمين العام للجنة العليا للدعوة بالأزهر، إن تصوير الأضاحي بعد ذبحها ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي من العادات السيئة التي لا يُقرها الإسلام.

وأضاف زكي في تصريح لـ"مصراوي" اليوم السبت، أنه لا يجوز المُثلى بالحيوان، لأنه عالما من العوالم، مشددًا على أن الإسلام كله رحمة والمولى عز وجل يقول " وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين".

وأشار أمين لجنة الدعوة بالأزهر، إلى أن المولى عز وجل قال " ذلك ومن يُعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب"، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالحيوان.

وشدد محمد زكي على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإحسان حتى إلى الحيوان فقال" إن الله كتب الإحسان على كل شئ".​