الأضاحي تتصدر فتاوى ركاب المترو في العيد

كتب- عبد الله قدري:

كشف الشيخ سيد توفيق مدير التوجيه والوعظ بالقاهرة ومسؤول مقر الفتوى بمترو الأنفاق، تصدر أسئلة المواطنين حول الأضاحي للواعظين بمقر الفتوى بمحطة مترو الشهداء حتى أول يوم العيد.

وقال توفيق، في تصريحات لمصراوي إن اليوم أصبح به 200 سؤال من المواطنين، مشيرًا إلى أن استفسارات المواطنين عن الأضحية تنوعت ما بين "أضحي بإيه؟"، "وكيف أضحي؟"، موضحًا أن الأسئلة أيضًا درات عن آداء مناسك الحج، وشكل الأضحية وكيفية تقسيمها.

وأشار إلى أن أبرز الأسئلة خلال الأسبوعين الأخيرين تتعلق بالأضاحى وشروطها الصحيحة، وتم توضيح ذلك للسائلين، مؤكدًا أن "مقر الفتوى" بالمترو تغيّر مفهومه ولم يعد مقتصرًا لركاب المترو فقط، بل هناك من يقبل على السؤال ويأتي خصيصًا من بيته إلى المحطة للاستفسار عن أمر يخصه، وهذا تغير كبير وردًا على من يعتقد أنه مضيعة لوقت الناس.

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وتابع أن العمل يستمر في مقر الفتوى حتى بعد عيد الأضحى، ولم يستقر الأمر في مجمع البحوث الإسلامية عن إغلاق المقر، قائلًا:" المقر مستمر، ونأخذ تعليماتنا من مجمع البحوث الإسلامية".

كان أحمد عبدالهادى، المتحدث الرسمى للشركة المصرية لمترو الأنفاق، عن بدء لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية عملها داخل محطات مترو الأنفاق، كتجربة أولية، من خلال استقبال الجمهور داخل محطة «الشهداء» للاستماع إلى أسئلتهم والإجابة عنها، ضمن البروتوكول الذي تم توقيعه بين المجمع والشركة، موضحاً أن اللجنة ستعمل فترتين يومياً، الأولى من الساعة ٩ صباحا حتى ٢ ظهراً، والثانية من ٢ إلى ٨ مساءً.

وتأتى هذه التجربة تلبية لاحتياجات المواطنين للمعرفة، والإجابة عن أسئلتهم المتنوعة والمرتبطة بواقع حياتهم، ومواجهة الفتاوى المُضلِّلة، التي تحاول بعض التيارات المتطرفة ترويجها بأشكال ووسائل مختلفة، ويعمل مجمع البحوث على بيان معالم التيسير في الإسلام ومراعاته واقع الناس ورفع الحرج عنهم.