ميناء دمياط يستقبل سفينتي حاويات وبضائع عامة

دمياط - محمد إبراهيم:

استقبلت هيئة ميناء دمياط، اليوم السبت، سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة، بينما غادر الميناء سفينة بضائع عامة واحدة بعد الانتهاء من أعمال الشحن والتفريغ، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 20 سفينة بالإضافة إلى 18 سفينة أخرى بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء، 176416 طنًا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 61692 طنًا.

يأتي ذلك عقب ساعات من تصدير 1077 طن فوسفات، و926 طن رمل زجاجي، و2558 طن ملح، و2500 طن أسمنت، وإعادة تصدير 2400 طن ذرة.