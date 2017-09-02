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بالصور.. أهالي دمياط يختارون "رأس البر" لقضاء ثاني أيام عيد الأضحى

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مصراوي Masrawy

بالصور.. أهالي دمياط يختارون "رأس البر" لقضاء ثاني أيام عيد الأضحى

01:50 م السبت 02 سبتمبر 2017

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دمياط – محمد إبراهيم:

استقبلت مدينة رأس البر آلاف المواطنين من الوافدين من محافظات مختلفة، اليوم السبت، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، للاستمتاع بالطبيعة الساحرة التي تتميز بها، وسط حملات أمنية ومرورية مكثفة وزحام شديد في الأسواق التجارية والمقاهي والمطاعم.

وشهدت بوابات المدينة زحامًا من قبل أتوبيسات رحلات اليوم الواحد، وفضل المئات من زوار المصيف الاستمتاع بالشواطىء بعد قضاء ليلة أول أيام العيد بها.

وقال محسن عزيز، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر إن شواطئ المدينة جاهزة لاستقبال روادها خلال إجازة عيد الأضحى وجرى تجهيز 100 رجل إنقاذ و6 "لانشات" سريعة وموتوسيكلات مائية بطول الشاطئ.

وأوضح عزيز، في تصريح صحفي، أنه جرى الدفع بأربع سيارات إسعاف مجهزة و4 خيام لتجميع الأطفال التائهين بالإضافة للتواجد الأمني، مضيفًا أنه جرى في اليوم الأول للعيد رغم ارتفاع الأمواج وكثرة الدوامات والسحب الشديد في المياه إنقاذ 27 حالة من الغرق وتسليم 84 طفلًا تائهين إلى ذويهم.

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