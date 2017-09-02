مصدر أمني عراقي: سبعة قتلى في هجوم على محطة كهرباء في سامراء

مسلحون شيعة في سامراء في 17 كانون الثاني/يناير 201

(أ ف ب):

قتل سبعة أشخاص وأصيب 12 آخرون بجروح، السبت، في هجوم انتحاري استهدف محطة كهربائية شمال بغداد، بحسب ما أفاد مسؤول أمني.

وقال ضابط برتبة عقيد في قيادة عمليات سامراء، لوكالة فرانس برس، إن "الهجوم بدأ عند الساعة 02,00 من السبت (23,00 بتوقيت جرينتش الجمعة) عندما تسلل ثلاثة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة ويحملون قنابل يدوية داخل محطة التوليد الرئيسية في منطقة الجالسية جنوب سامراء" الواقعة على بعد نحو مئة متر شمال بغداد.

وأضاف المصدر نفسه أن "الانتحاريين دخلوا إلى محطة التوليد وهاجموا الموظفين الذين يعملون فيها وقتلوا سبعة وجرحوا 12 كحصيلة أولية"، لافتا إلى أن اثنين من الانتحاريين قتلا وتم إجلاء الموظفين بعد تدخل القوات الأمنية.

وجاء هذا الهجوم في اليوم الأول الذي يحتفل فيه الشيعة في العراق بعيد الأضحى.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن عادة ما يتبنى تنظيم داعش اعتداءات مماثلة.

ويأتي الهجوم أيضا فيما مني داعش بخسارة كبيرة، بعدما أعلنت السلطات العراقية بسط كامل السيطرة على محافظة نينوى في شمال البلاد.