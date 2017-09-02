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زعيم الحزب الديمقراطي الياباني يعتزم تعيين منافسه الخاسر في منصب بارز

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مصراوي Masrawy

زعيم الحزب الديمقراطي الياباني يعتزم تعيين منافسه الخاسر في منصب بارز

01:28 م السبت 02 سبتمبر 2017

زعيم الحزب الديمقراطي الياباني يعتزم تعيين منافسه الخاسر في منصب بارز

سيجي مايهار

 

طوكيو - (د ب أ):

ذكر سيجي مايهارا، الرئيس الجديد للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في اليابان، اليوم السبت، أنه يعتزم تعيين يوكيو إدانو، الذي خسر انتخابات قيادة الحزب أمامه أمس الجمعة، في منصب حزبي بارز، طبقا لما ذكرته وكالة "جي.جي برس" اليابانية للانباء اليوم.

وقال الرئيس الجديد للحزب في برنامج تلفزيوني "أريده أن يضطلع بدور محوري" في فريق القيادة الجديد للحزب، واصفا إدانو بأنه "شخص فعال للغاية".

ويدرس مايهارا على ما يبدو تعيين إدانو في منصب الامين العام أو رئيس لجنة الابحاث السياسية أو نائب رئيس الحزب.

وفي محادثاته مع الصحفيين في وقت لاحق، قال مايهارا إنه يأمل في الحصول على موافقة من أجل اجراء تعيينات في مناصب رفيعة من بين ذلك رئيس لجنة شؤون البرلمان الياباني (الدايت) ورئيس لجنة استراتيجية الانتخابات، في اجتماع للمشرعين من الحزب في البرلمان بمجلسيه الاسبوع المقبل.

لكنه قال "لم اتخذ قرارا على الاطلاق" حول من سيتم اختياره لمنصب الامين العام للحزب.

وفي برنامج تلفزيوني، شدد مايهارا على أنه سيتخذ "موقفا واقعيا" حول السياسات الدبلوماسية والامنية.

وكان السباق داخل الحزب قد جرى أمس الجمعة بعد أن أعلنت الزعيمة السابقة للحزب، رينهو (اسم واحد) استقالتها في أعقاب هزيمتها الساحقة في انتخابات

مجلس العاصمة طوكيو في يوليو.

وكانت رينهو، التي أصبحت أول امرأة تقود الحزب الديمقراطي العام الماضي قد استقالت بعد أقل من عام من توليها المنصب، حيث فشل الحزب في الحصول على مقاعد في مجلس العاصمة طوكيو، على الرغم من انخفاض معدلات الدعم لادارة آبي التي ضربتها فضائح.

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