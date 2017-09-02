شومان: ترك طواف الوداع وعدم المبيت بمنى لا يفسد الحج
شومان: ترك طواف الوداع وعدم المبيت بمنى لا يفسد الحج
01:51 م السبت 02 سبتمبر 2017
عباس شومان وكيل الأزهر
كتب ــ محمود مصطفى:
قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، إن من طاف طواف الوداع ثم اشترى أو تأخر سفره فلا إعادة عليه، لافتا إلى أن من شق عليه طواف الوداع فتركه فلا شيء عليه وحجه صحيح.
وأضاف شومان في تصريحات صحفية له اليوم السبت، أن السعودية تشهد هذا العام ازدحامًا غير مسبوقًا في موسم الحاج، ومن ثم يجب التيسير على الحجاج دون التقيد بمذهب معين.
وأوضح وكيل الأزهر، أنه يُرخص للنساء غير القادرات والأطفال والضعاف من الرجال ككبار السن والمرضى بتوكيل الغير عنهم لرمي الجمرات ولا شيء عليهم.
وأشار شومان، إلى أن من حُبس بمكة بعد طواف الإفاضة ولم يتمكن من دخول منى للمبيت بها فلاشيء عليه وحجه صحيح، ومن ترك المبيت بمنى لانشغاله بخدمة الحجيج كالسائقين ورجال الأمن فلاشيء عليه وحجه صحيح.
ودعا شومان الدعاة المرافقين لبعثة الحج بالتيسير على الحجاج، واختيار أيسر الآراء.
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