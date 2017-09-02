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وزير الصحة يطمئن على الحجاج المرضى المحتجزين بمستشفيات المشاعر

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مصراوي Masrawy

وزير الصحة يطمئن على الحجاج المرضى المحتجزين بمستشفيات المشاعر

01:49 م السبت 02 سبتمبر 2017

وزير الصحة يطمئن على الحجاج المرضى المحتجزين بمستشفيات المشاعر

أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة

كتب - أحمد جمعة:
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أجرى الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، اتصالًا هاتفياً بالدكتور أحمد الأنصاري رئيس بعثة الحج الطبية، للاطمئنان على كل الحجاج المصريين وخاصة المرضى المحتجزين بمستشفيات المملكة بعد انتهاء يوم عرفة وأول أيام العيد.

كما اطمئن الوزير خلال الاتصال على الحالات المرضية التي تم تصعيدها لأداء مناسك الحج بمشعر عرفات بعد عودتهم إلى مستشفيات مكة، حسب بيان صادر عن الوزارة اليوم.

وتلقى وزير الصحة تقريراً من رئيس بعثة الحج الطبية، عن حالة المرضى ووضعهم الصحي داخل مستشفيات المشاعر، والمحجوزين بمستشفيات مكة والمدينة.

ووجه "راضي" بتكثيف مرور فرق البعثة الطبية على المستشفيات المحجوز بها الحجاج المصريين وتسخير كافة الامكانيات الطبية لهم لحين عودتهم الى أرض الوطن.
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‪ ‬وأكد وزير الصحة عدم اكتشاف أي أمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى ظهر اليوم‪.‬
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جدير بالذكر، أنه يوجد 53 حاجاً في مستشفيات المشاعر يتلقون العلاج اللازم إثر تعرضهم للإرهاق والإجهاد الحراري ونزلات البرد وارتفاع في نسبة السكر والضغط، بالإضافة إلى 10 حالات محجوزة بمستشفيات مكة المكرمة.

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مصراوي Masrawy

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