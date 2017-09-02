بالصور.. إقبال كثيف للمواطنين على حديقة الفسطاط في ثاني أيام العيد

كتبت- مروة شوقي:

تصوير- محمود بكار

توافد عدد كبير من المواطنين في الساعات الأولى من اليوم السبت، على حديقة الفسطاط بمصر القديمة، احتفالًا بثاني أيام عيد الأضحى.

ورصدت عدسة "مصراوي" تواجدًا كثيفًا لقوات الأمن التي تولت تفتيش الوافدين، وتأمين محيط الحديقة تحسبًا لأي طارئ ومواجهة أي شغب يعكر صفو المواطنين وأسرهم.

واحتفل المصريون أمس الجمعة، بعيد الأضحى المبارك، وسط أجواء احتفالية.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيًا دوام التقدم والازدهار لمصر.

وقال السيسي على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "نستقبل نسائم هذه الأيام المباركة ونستلهم منها معاني التضحية والوفاء والرحمة، أتوجه إلى كل المصريين بأصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك". وأضاف الرئيس: "أدعو المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام الطيبة بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بدوام التقدم والرقي والازدهار".​​