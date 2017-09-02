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بالصور.. إحالة جميع العاملين بوحدة صحية للتحقيق في المنوفية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. إحالة جميع العاملين بوحدة صحية للتحقيق في المنوفية

01:44 م السبت 02 سبتمبر 2017

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المنوفية - مروة فاضل:

أحال الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، اليوم الأحد، جميع العاملين بالوحدة الصحية للتحقيق بدنشواي لإغلاقها، بالإضافة إلى اثنين من العاملين بالوحدة الصحية بزاوية البقلي للتحقيق بسبب ترك العمل.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لمركز ومدينة الشهداء، شملت ثمانية قرى، بمرافقة فريق من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة.

وتفقد المحافظ، مستشفى "الشهداء" المركزي الطوارئ والاستقبال والعناية المركزة للاطمئنان على انتظام سير العمل ومستوى وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتبين وجود أطقم نوبتجيات التمريض والأطباء وانتظام سير العمل.

كما تبين انتظام سير العمل بالوحدات المحلية بكلًا من دنشواي وزاوية البقلي وساحل الجوابر ودراجيل وكفر عشما.

وشملت الجولة المرور على عدد من الوحدات الصحية بقرى بدناصور وساحل الجوابر ودراجيل وشمياطس وكفر عشما والمركز الصحي بمدينة الشهداء وتبين انتظام سير العمل وتواجد أطقم النوبتجيات.

كما شملت الجولة تفقد 5 محطات مياه بقرى دنشواي وأبو كلس ودناصور وزاوية البقلي وعشما وتبين انتظام سير العمل بهم.

كما أسفرت الجولة عن مجازاة خالد النمر القائم بأعمال رئيس حي غرب بخصم ثلاثة أيام من راتبه بسبب وجود مخلفات هدم وتراكمات قمامة، ومجازاة رئيسة الوحدة المحلية ببخاتي بخصم ثلاثة أيام من راتبها، نظرًا لتدني مستوى النظافة بالقرية أثناء المرور بها.

وأمر المحافظ بسحب رخصة سيارة رقم ( م ر أ / 5194 ) للسير عكس الاتجاه.

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