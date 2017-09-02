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الأهلي يبدأ صرف مستحقات عقود اللاعبين للموسم الجديد

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الأهلي يبدأ صرف مستحقات عقود اللاعبين للموسم الجديد الأهلي يبدأ صرف مستحقات عقود اللاعبين للموسم الجديد

التحرير

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بدأت إدارة الكرة بالنادي الأهلي صرف مقدمات عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الخاصة بالموسم الجديد.

وقررت إدارة الكرة بالنادي الأهلي صرف مستحقات اللاعبين ودفع نسب مشاركة اللاعبين في الموسم الماضي، خلال الأيام القليلة المُقبلة.

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كان مسؤولي الأهلي قد صرفوا مكافآت اللاعبين الخاصة ببطولتي الدوري الممتاز وكأس ، خلال الأيام القليلة الماضية.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في افتتاح المسابقة المحلية، ثم مباراة الترجي التونسي يوم 16 سبتمبر الجاري، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

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التحرير

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