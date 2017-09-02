ميركاتو 2017.. أسوأ كوابيس برشلونة في العقد الأخير

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مر برشلونة بموسم انتقالات محبط بعدما فشل العملاق الكتالوني في إبرام صفقة قوية كانت منتظرة في اليوم الأخير من الميركاتو.

وبدورها استعرضت صحيفة "ماركا" الإسبانية كابوس الميركاتو الأخير لجماهير برشلونة في السطور التالية كالآتي:

1- صفعة نيمار

بكل تأكيد سيدخل ميركاتو 2017 الصيفي في سجلات التاريخ، وذلك بعدما بات نيمار أغلى لاعب في العالم بعد انتقاله من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو قيمة شرطه الجزائي في عقده مع البرسا.

كانت الصفعة في سوء إدارة برشلونة لتلك الصفقة، فلم يتخيل أي أحد في الإدارة أن باريس سان جيرمان من الممكن أن يدفع الشرط الجزائي ويخطف النجم البرازيلي.

2- مسلسل فيراتي

كان متوسط الميدان الإيطالي الهدف الرئيسي لبرشلونة في الميركاتو الحالي، كما ضغط فيراتي من جانبه على إدارة باريس سان جيرمان للسماح له بالرحيل.

ومع ذلك فشلت إدارة برشلونة في إنهاء تلك الصفقة حتى مع تدخل رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو لإنهائها.

3- رفض ليفربول

فشل برشلونة أيضًا في التفاوض مع إدارة ليفربول من أجل ضم النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، على الرغم من يقين إدارة برشلونة بأن إدارة الريدز ستوافق على رحيل اللاعب آجلًا أم عاجلًا.

وعلى الرغم من تقدم برشلونة بعرض ضخم لضم اللاعب البرازيلي مقابل 150 مليون يورو، فإن ذلك لم يكن كافيًا لإقناع إدارة ليفريول.

4- طرائف سيري

على الرغم من توصل برشلونة إلى اتفاق مع لاعب نيس جين ميشيل سيري للانتقال إلى الكامب نو وإرسال وفد للتفاوض مع إدارة نيس، فإن الصفقة لم تتم في نهاية المطاف.

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كان السبب وراء تلك الصفقة أن إدارة برشلونة لم تفهم جيدًا القيمة الحقيقية للشرط الجزائي في عقد سيري.

5- عودة بيليرين

حاول برشلونة ضم هيكتو بيليرين من خلال حثه على التمرد على أرسنال من أجل إجبارهم على الرحيل، إلا أن ذلك الأمر لم ينجح وتمسك أرسين فينجر باللاعب.

وعند فشل الصفقة، خرج برشلونة لتأكيد عدم رغبتهم في التعاقد مع اللاعب، خاصة أن سياستهم لا تشمل إعادة اللاعبين القدامى إلى النادي مجددًا.

7- الاهتمام بسيبالوس

على الرغم من عدم إظهار برشلونة أي نوع من أنواع الاهتمام بضم اللاعب الإسباني الشاب داني سيبالوس، فإن برشلونة قرر محاولة التعاقد معه عند معرفة أن ريال مدريد يرغب في الحصول على خدماته.

وحاولت إدارة برشلونة خطف الصفقة أو على أقل تقدير رفع ثمن اللاعب، إلا أن المحاولة باءت بالفشل ورحل سيبالوس إلى ريال مدريد.

8- أنخيل دي ماريا

منذ أن انضم نيمار إلى باريس سان جيرمان، بات النادي الفرنسي مطالبًا ببيع النجوم للمحافظة على قواعد اللعب المالي النظيف، وبالتالي باتت هناك إمكانية لضم أنخيل دي ماريا، إلا أن المحاولة باءت بالفشل أيضًا.

9- ديبالا والأمل الأخير

يوجد اللاعب الأرجنتيني على رادار برشلونة منذ فترة طويلة، إلا أن إدارة برشلونة لم تتواصل مع إدارة يوفنتوس لضم اللاعب بشكل رسمي إلا يوم الأربعاء الماضي، عندما تبخرت فرصة ضم كوتينيو، وكان من المؤكد رفض اليوفي التفريط في خدمات نجم الفريق الأول.