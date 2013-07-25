دراسة: الإسهال السبب الرئيسى لوفاة الأطفال

ذكرت دراسة حديثة أن العالم يسجل، كل عام، وقوع نحو مليارى حالة من حالات مرض الإسهال فى جميع أنحاء العالم.

وبينت الدراسة أن مرض الإسهال من أهم الأسباب الكامنة وراء وفيات الأطفال وحالات الأمراض التى تصيبهم فى مختلف أنحاء العالم، وهو يحدث أساساً بسبب الأغذية ومصادر المياه الملوثة.

والجدير بالذكر أن قرابة مليار نسمة يفتقرون إلى فرص الحصول على المياه المحسّنة وأن وسائل الإصحاح الأساسية غير متاحة تماماً لنحو 2.5 مليار نسمة فى شتى ربوع العالم.

كما يلاحظ انتشار الإسهال الناجم عن مختلف أنواع العدوى على نطاق واسع فى البلدان النامية.

وكان مرض الإسهال، ثالث أهم أسباب الوفاة فى البلدان المنخفضة الدخل، حيث تسبّب فى وقوع 6.9% من مجموع الوفيات.