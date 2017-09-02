علماء يكتشفون عقار جديد ينقذ الآلاف من مرضي القلب

كتبت-نرمين الجلاد:

كشف فريق من العلماء عن عقار جديد بإمكانه إنقاذ مرضى القلب من الموت، ويستخدم الدواء عن طريق أعطاء المريض حقن كل ثلاثة أشهر، حيث يقلل من خطر الإصابة بنوبات قلبية بمقدار الربع، كما جاء في موقع "روسيا اليوم".

بعد دراسة استغرقت 4 سنوات ظهر الدواء الذي يحمل اسم "كاناكينيوماب" Canakinumab، والذي يعمل على الحد من الالتهاب، ويعد نهجا جديدا في طب القلب.

وأشارت الدراسة التي شملت 10 آلاف مريض تحت إشراف ألف طبيب من 39 دولة، إلى أن الدواء يمكنه أيضا التقليل من خطر الموت بسبب سرطان الرئة ومنع التهاب المفاصل والإصابة بالنقرس.

واعتمد الأطباء طوال السنوات الثلاثين الماضية على عقار الـ"ستاتين"، وهو من عقاقير خفض الكوليسترول، لجميع المرضى المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك لمحاولة إنقاذهم من النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

واعتقد الخبراء منذ فترة طويلة أن الالتهاب، وهو الاستجابات الطبيعية للجسم للعدوى أو الإصابات، قد يلعب أيضا دورا رئيسا في التسبب بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وربما لأنه يسبب حالة التهاب في الشرايين، فإن ذلك يزيد من خطر انسدادها، ومع ذلك، فإن التجربة الجديدة هي أول دليل قاطع على أن منع الالتهابات يحد من المخاطر المحيطة بالقلب.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، البروفيسور،" بول ريدكر"، من كلية الطب بجامعة هارفارد،" إن الدواء يفتح "جبهة ثالثة" في الحرب على أمراض القلب، عقب التركيز سابقا على الكوليسترول ونمط الحياة، مضيفا أنه "لأول مرة كنا قادرين على أن نثبت بشكل نهائي أن خفض الالتهابات بعيدا عن الكوليسترول يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

وتعتمد آلية دواء "كاناكينيوماب" على الأجسام المضادة التي تهاجم بروتين نظام المناعة "إنترلوكين-1"، ويحجب جزءا من وظيفته باعتبار أن المستويات العالية من البروتين تؤدي إلى زيادة الالتهاب في جميع أنحاء الجسم.

وتوصلت الدراسة إلى أن أولئك الذين تلقوا العلاج الجديد شهدوا تراجعا بنسبة 24% في النوبات القلبية، وانخفضت نسبة الذبحة الصدرية لديهم بنسبة 36%، بينما انخفضت نسبة إصابتهم بالسرطان بنسبة 51%.