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ضبط 3 سائقين يتعاطون المواد المخدرة بالمنيا

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مصراوي Masrawy

ضبط 3 سائقين يتعاطون المواد المخدرة بالمنيا

01:17 م السبت 02 سبتمبر 2017

ضبط 3 سائقين يتعاطون المواد المخدرة بالمنيا

مديرية أمن المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

قال مصدر أمني رفيع بمديرية أمن المنيا، إن المديرية أعدت خطة كاملة للتواجد الأمني أثناء عيد الأضحى، في كافة القطاعات، وبينهم قطاع المرور، لافتًا إلى أن إدارة المرور قام بتنظيم حملة للكشف على السائقين على الطرق السريعة، تم خلالها سحب عينات من 12 سائقًا.

وأضاف نفس المصدر، أن التحاليل الفورية كشفت تعاطي 3 سائقين المواد المخدرة، وتم تحرير محاضر بالوقائع مرفق بها نتائج التحاليل وأحيل السائقين المضبوطين لجهات التحقيق.

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