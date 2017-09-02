ضبط 3 سائقين يتعاطون المواد المخدرة بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

قال مصدر أمني رفيع بمديرية أمن المنيا، إن المديرية أعدت خطة كاملة للتواجد الأمني أثناء عيد الأضحى، في كافة القطاعات، وبينهم قطاع المرور، لافتًا إلى أن إدارة المرور قام بتنظيم حملة للكشف على السائقين على الطرق السريعة، تم خلالها سحب عينات من 12 سائقًا.

وأضاف نفس المصدر، أن التحاليل الفورية كشفت تعاطي 3 سائقين المواد المخدرة، وتم تحرير محاضر بالوقائع مرفق بها نتائج التحاليل وأحيل السائقين المضبوطين لجهات التحقيق.