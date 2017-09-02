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"القوى العاملة": مليونا جنيه لـ 300 عامل بأحد الفنادق كتسوية لعمولة الخدمة عن 5 سنوات

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مصراوي Masrawy

"القوى العاملة": مليونا جنيه لـ 300 عامل بأحد الفنادق كتسوية لعمولة الخدمة عن 5 سنوات

01:19 م السبت 02 سبتمبر 2017

وزير القوى العاملة محمد سعفان

القاهرة- ( أ ش أ)

تمكنت وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، وإدارة أحد الفنادق، من توقيع اتفاقية عمل جماعية تقضي بتسوية الحصيلة الكلية لمقابل عمولة الخدمة لـ 300 عامل، عن الفترة من أول يناير 2010 حتي 31 ديسمبر 2014، وذلك بما يحقق مصالحهم جميعا.

وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن جميع الأطراف وافقوا على قيام إدارة الفندق بصرف مبلغ مليوني جنيه منحة تعويضية كتسوية لمقابل الخدمة للعاملين بالفندق عن الفترة المشار إليها.

وأوضح أن الاتفاقية نصت على أن تصرف المنحة التعويضية لكل العاملين بالفندق الذين كانوا موجودين بالخدمة خلال هذه الفترة ولم تنقض على تركهم أو إنهاء علاقة عملهم بالفندق مدة عام سابقة على تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق، مع الأخذ في الاعتبار مدة كل منهم وبحد أقصي 60 شهرا.

ولفت إلى أن أطراف الاتفاقية وافقوا على أن تقوم إدارة الفندق بدفع قيمة المنحة التعويضية على أربع دفعات تستحق الأولى أول سبتمبر الجاري، والثانية أول يناير، والثالثة أول مايو، والرابعة أول سبتمبر العام المقبل، حيث يتم استقطاع ضريبة المرتبات وتتحمل إدارة الفندق 50% من أتعاب المستشار القانوني والمحاسب عضوا اللجنة المشكلة بمعرفة النقابة العامة، وقدرها 11% من مبلغ التسوية مساهمة منها لدعم العاملين لديه.

هذا المحتوى من

Asha

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