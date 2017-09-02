أخبار عاجلة

8 الصبح - أهم وآخر أخبار الصحف المصرية اليوم في دقائق -
8 الصبح - فيديو مهم جداً لشاب سعودي يوضح قوة الكلمة " الكلمة لها قوتها .. الكلمة قد تكون قوتك " -
8 الصبح - " الوزراء " : قانون التأمين الصحي الجديد يحقق التكافل الإجتماعي -
8 الصبح - مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإستثمار تضمن 5 أبواب -
8 الصبح - ليلى عمر " موفدة dmc " ... الرئيس السيسي يختتم زيارته لفرنسا اليوم -
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

وفاة سبع طالبات في حريق في مهجع بمدرسة ثانوية في كينيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وفاة سبع طالبات في حريق في مهجع بمدرسة ثانوية في كينيا

01:28 م السبت 02 سبتمبر 2017

وفاة سبع طالبات في حريق في مهجع بمدرسة ثانوية في كينيا

نيروبي - (د ب أ):

أفادت وزارة التعليم الكينية، اليوم السبت، بوفاة سبع طالبات في حريق في مدرسة ثانوية للفتيات في العاصمة الكينية نيروبي.

وقال أمين مجلس الوزراء، فريد ماتيانجي، إن عشر فتيات أخريات أصيبن، بينهن اثنتان إصابتهما خطيرة، عندما اندلع الحريق في مهجع في مدرسة هوي الثانوية في الساعات الأولى من السبت.

وأضاف أن الوزارة ستغلق المدرسة التي تضم 1100 طالبة لمدة أسبوعين لإجراء تحقيق جنائي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • القضاء الكيني يبطل نتائج الانتخابات الرئاسية

    أخبار

  • مقتل شخص وإصابة آخرين في احتجاجات على نتائج الانتخابات الكينية

    أخبار

  • الكينيون يترقبون الانتخابات الرئاسية بقلق

    أخبار

  • إغلاق فندقين كبيرين في نيروبي بسبب تفشي الكوليرا

    أخبار

إعلان

532aee67f8.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا