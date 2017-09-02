وفاة سبع طالبات في حريق في مهجع بمدرسة ثانوية في كينيا

نيروبي - (د ب أ):

أفادت وزارة التعليم الكينية، اليوم السبت، بوفاة سبع طالبات في حريق في مدرسة ثانوية للفتيات في العاصمة الكينية نيروبي.

وقال أمين مجلس الوزراء، فريد ماتيانجي، إن عشر فتيات أخريات أصيبن، بينهن اثنتان إصابتهما خطيرة، عندما اندلع الحريق في مهجع في مدرسة هوي الثانوية في الساعات الأولى من السبت.

وأضاف أن الوزارة ستغلق المدرسة التي تضم 1100 طالبة لمدة أسبوعين لإجراء تحقيق جنائي.