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قبل حضور السيسي «البريكس».. الصين أكبر شريك تجاري لمصر

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قبل حضور السيسي «البريكس».. الصين أكبر شريك تجاري لمصر قبل حضور السيسي «البريكس».. الصين أكبر شريك تجاري لمصر

التحرير

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ذكرت الهيئة العامة للاستعلامات أن زيارة الرئيس عبد الفتاح المرتقبة للصين خلال الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر، تلبية لدعوة من الرئيس الصيني، شي جين بينج، لحضور قمة مجموعة البريكس تحت عنوان "شراكة أقوى من أجل مستقبل أكثر إشراقاً"، التي ستعقد بمدينة شيامن الصينية، تعكس ما وصلت إليه العلاقات الإستراتيجية بين والصين خلال الأعوام القليلة الماضية من رسوخ وتميز لم تصل إليه من قبل على مدى أكثر من ستين عاماً من علاقات الصداقة والدعم المتبادل.

وقالت الهيئة إن الدعوة تعد اعترافا بأهمية الإصلاحات التي يشهدها الاقتصاد المصري، وبالخطوات الإيجابية التي تحققت في مختلف محاوره، خاصة جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، بجانب ما تعكسه هذه الدعوة من تقدير متجدد من جانب القيادة الصينية لمكانة مصر الاستراتيجية المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي، خاصة في ضوء ما تمتلكه مصر من إمكانات سياسية واقتصادية وثقافية هائلة.

وذكر تقرير هيئة الاستعلامات، أن الصين أكبر شريك تجاري لمصر، وتعتبر مصر ثالث أكبر شريك تجاري للصين في إفريقيا، وعلى الصعيد الاقتصادي والتجاري، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 12.2 مليون دولار عام 1954 إلى 452 مليون دولار عام 1995، ثم إلى أكثر من 10 مليارات دولار عام 2013، أي أنه تضاعف نحو ألف مرة خلال الستين عاما الماضية.

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وفي عام 2016 بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 11 مليار دولار، وبالنسبة للتجارة السلعية، بلغت صادرات مصر للصين 488 مليون دولار عام (2013-2014)، وجاءت الصين في المركز العاشر بين أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية. 

وتتركز صادرات مصر للصين في مواد البناء والكيماويات والأسمدة والجلود. وفي المقابل بلغت واردات مصر من الصين خلال نفس الفترة 4986 مليون دولار، وتعد الصين ثالث أكبر مورد للسلع إلى مصر، ويبلغ العجز في الميزان التجاري بين البلدين 4498 مليون دولار لصالح الصين.

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التحرير

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